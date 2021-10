CAMEROUN :: Cimencam-Figuil : 50 ans, une nouvelle usine pour accroitre la production du ciment :: CAMEROON

La cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle ligne de production de clinker et de ciment par Les Cimenteries du Cameroun (Cimencam) a eu lieu le jeudi 14 octobre 2021 dans la localité de Figuil, région du Nord. Placée sous le haut patronage du Président de la République, cette cérémonie a été effectivement présidée par le premier ministre Dr Dion Ngute. En présence du staff dirigeant du groupe Lafarge Afrique. En perspective, la production locale des matières premières pour augmenter la productivité du ciment.

Cela s’apparente à un grand cadeau d’anniversaire. 50 ans après, Figuil aura bientôt son usine. La population exulte, avec des applaudissements nourris, lors de l’allocution du premier ministre chef du gouvernement. Un investissement qui revêt une importance capitale. Il vient répondre au marché local, national, voire international qui exprime le besoin en ciment. Le ruban de démarrage des travaux a été coupé. Bientôt, au sortir de terre, ce sera une Usine conforme aux standards internationaux et à la pointe de la technologie. Caractérisée entres autre par Un four ayant une capacité de 1000 tonnes de clinker par jour. Un concasseur (primaire et secondaire incorporé) à la carrière de 3000T/H. Un silo d’homogénéisation de 2500 T de capacité. Et un hangar de stockage de clinker d’une capacité de 21000 tonnes…

Ce mastodonte industriel viendra booster la production locale dans l’exploitation de gisements de calcaire et de marbre pour la production du clinker. Ce qui viendra Améliorer l’offre locale de matières premières en qualité et quantité. Cette plus value dans l’offre du ciment a fait dire au premier ministre que « Cimencam s‘inscrit dans la transformation structurelle de l’économie » Une extension de l’activité du secteur qui aura des retombées sur l’économie nationale et même de la sous région. Aussi, désormais, Beaucoup de ciment sera disponible pour la construction des grands projets de développement au Cameroun. Une contribution de Cimencam à la politique de développement et de modernisation.

Pour illustrer cette dynamique vers le développement, Benoit Galichet, le Directeur General de Cimencam est allé dans les statistiques « Cette usine est un investissement pour Cimencam. Depuis quelque temps, nous avons doublé

notre chiffre d’affaire et nous voulons continuer à croitre. La production nationale se situe au-delà de 3 millions de tonnes. Nous allons ajouter 500 milles tonnes à cette production. L’intérêt pour notre économie c’est que Cimencam produira le clinker pour éviter les importations » Jacques Yves Mbelle Ndoe PCA Cimencam a indiqué que « Cet événement revêt un caractère Républicain en ce sens qu’il Place Cimencam au centre de la transformation du Cameroun. Dans l’Amélioration du bien être des populations et leur épanouissement »

Le PCA s’est aussi félicité de la contribution importante du gouvernement de la République dans la réalisation de ce projet. Notamment avec « l’octroi du Permis de conformité environnemental, permis d’exploitation la nouvelle usine à Figuil, un permis d’exploitation de carrière avec une réserve de 2 ans » La satisfaction du Dr Yves Mbelle Ndoe est d’autant plus grande que le projet de Figuil est une opportunité d’emplois directs et indirects offerts surtout aux jeunes.

Franck BAFELI