CAMEROUN :: Qui est Mohamed Nabil Nforifoum Mbombo Njoya, le nouveau sultan -roi des Bamoun ? :: CAMEROON

Mohamed Nabil Nforifoum Mbombo Njoya est le 20e souverain de la dynastie fondée par Ncharé Yen. Pressenti depuis le décès de son père, jeune, discret et calme, C’est désormais lui qui va présider aux destinées du peuple Bamoun.

Né le 09 août 1993, un an après l’intronisation de son père en 1992, il remplissait toutes les conditions pour prendre la suite de son défunt père.

Les rumeurs l’annonçaient déjà comme le remplaçant du sultan, ce sont les notables, appelés Kom, qui en ont tranché en s’appuyant sur la dernière volonté testamentaire du Roi.

Diplômé de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature ( Enam), section Economie et Finances, il est actuellement Chef de Division des Affaires Administratives et Juridiques des services du Gouverneur de la région du Sud. Il a été nommé à ce poste par decret présidentiel le 25 février 2020. Il travaillait bien avant au MINAT.

Selon ses proches, le jeune Roi aime l’aventure et aurait même visité récemment Bruxelles , les USA etc.

Avec la désignation du nouveau guide, les Bamoun peuvent désormais arborer fièrement leur chapeau. Les veuves et orphelins laissés ont désormais un nouveau époux et père.

Selon les us et coutumes de cette localité, le nouveau roi, fils du trône, devrait quitter son emploi pour se consacrer à ses nouvelles fonctions traditionnelles. Il est appelé à prendre de nouvelles épouses. Mfonrifoum Mohamed Nabil Mbombo Njoya, est désormais l’autorité traditionnelle sur qui le peuple peut désormais fonder son espoir