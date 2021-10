CAP-Cameroun: l’écosystème favorable à l’évolution de tout entrepreneur :: CAMEROON

Jeudi 07 Septembre 2021, après Yaoundé deux jour avant, c’est au tour de Douala d’accueillir la conférence de presse CAP-Cameroun. Ceci sous le haut patronage du ministère des relations extérieures et sponsorisé par NJAMBO CAMEROUN. NJAMBO est une plateforme de jeu numérique qui permet à l’utilisateur de partager en ligne les jeux (jeu de carte etc.) et de gagner de l’argent.

Il n’y a pas plus d’un an qu’on parlait encore de la zone de libre échange continentale africaine, qui permettrait de mener à bien les réformes de fond nécessaires pour stimuler la croissance à long terme dans les pays africains. En effet, elle devrait permettre de réduire les droits de douane entre les pays membres et traiterait d’aspects de politique générale liés notamment à la facilitation des échanges et aux services.

S’inscrivant dans cette même logique le COPAQ veut réinventer les relations entre le Cameroun et le Québec. Il faut bien lutter contre la crise économique de l’après covid-19, promouvoir un meilleur vivre ensemble et valoriser la culture entrepreneuriale. C’est pour cette raison que fort de son inquiétude et de son envie de créer une interconnexion entre les cultures africaines(camerounaises) et québécoises le COPAQ a décidé de mettre sur pied le CAP-Cameroun.

Le COPAQ en mission avec un but précis : ce qu’il faut savoir sur cette organisation

COPAQ (Le Conseil Panafricain du Québec) est une organisation supra communautaire dont la mission fondamentale est de réaliser une plus grande unité et solidarité entre associations et communautés Afro descendantes du Québec, en contribuant à une meilleure intégration socio-économique des membres et sympathisants issus de cette valeur fédératrice. En effet le COPAQ est la représentation de l’intelligence collective de ces Afro descendants.

Avec la création du COPAQ-Cameroun, le COPAQ met sur pied CAP-Cameroun en partenariat avec diverses organisations cofondatrices.

C’est quoi le CAP ?

Le CAP (Carrefour des affaires panafricaines est une organisation à but non lucratif et symbole géostratégique de l’union Québec-Afrique. C’est un espace socioculturel. En effet, le CAP est un écosystème d’affaires, incubateur d’entreprises formelles ou informelles innovantes dans leur proposition de valeurs et leur gestion des rapports humains. Il a plusieurs objectifs dont :

-Bâtir des liens grâce à des lieux de contacts et d’échanges culturels et économiques

-Développer la notion d’intelligence collective qui amène chaque ressource humaine à véritablement prendre part à l’épanouissement de sa société

-Adopter une économie solidariste qui se fonde sur la libre entreprise et le partage de connaissances.

-Etc.

Les Objectifs du CAP sont massivement répertoriables. Avec l’appui du ministère des relations extérieures, le CAP-Cameroun mettra en valeur le potentiel des dix régions du Cameroun. Ainsi, tous les secteur d’activités sont concernés : Education, sécurité, entreprises cosmetiques, Finaces, Agriculture et élevage, immobilier etc.

Pour un début, le CAP est présent dans deux villes (Douala, Yaoundé). Avec le temps, une cellule sera implantée dans les autres villes du pays. Il faut noter que chaque mois, des activités seront organisées pour réunir tous les membres du CAP-Cameroun afin que chaque membre puisse bénéficier des savoirs faire et être de chacun.

Georges Yempe, Marketing and Digital Strategy Manager de Njambo Cameroun, Co-fondateur du CAP, assure trouver son compte dans le CAP.

Le CAP arrive donc en soutien à toutes les entreprises. Face à la presse locale ce jeudi, Frank Eboa, PDG COPAQ, estime que le CAP est capable de relancer les entreprises locales. Mais pour cela, il faut prendre en compte plusieurs détails. « Il faut tenir compte des réalités de ces entreprises, déterminer quels sont leurs véritables besoins, en créant des espaces de communication où il n’y a aucun complexe… il faut faire un écosystème transparent et accessible et qui prend le temps de comprendre les besoins… » déclarait-il au micro de Camer.be.