GUINÉE : Les militaires guinéens connaissent apparemment les codes du pouvoir

Une équipe gouvernementale resserrée, un audit des comptes, l’installation prochaine d’un Conseil National de transition et l’hommage la semaine dernière à Sékou Touré pour s’inscrire dans l’Histoire de la Guinée : la junte militaire au pouvoir s’installe le plus normalement du monde au pouvoir

La surprise, la voici. Les militaires guinéens se conduisent comme des gens formés à la pratique du pouvoir. Après avoir nommé mercredi dernier Mohamed Béavogui, 68 ans, ancien sous-secrétaire général des Nations unies, au poste de Premier ministre, le Conseil national de redressement et de développement (CNRD) au pouvoir depuis le 5 septembre en Guinée, a opté pour une équipe gouvernementale resserrée Le nouveau gouvernement comprendra seulement 25 ministres, un Secrétaire d’État aux affaires religieuses et un Secrétaire général du gouvernement.

Audit des comptes

Autre signe de rupture avec l’ordre ancien incarné par le président Alpha Condé, renversé le 5 septembre dernier, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya et ses camarades du CNRD ont décidé d’auditer tous les comptes de l’État. Une démarche inédite en Guinée, pays producteur de fer, de bauxite, de diamant mais où les populations, y compris celles vivant sur les sites miniers, vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Après la formation du gouvernement attendue pour le début de la semaine prochaine, la junte guinéenne devrait faire connaître la composition du Conseil national de transition (CNT), la structure qui fera office de parlement de transition. Répondant à l’injonction de la CEDEAO de parachever la transition et d’organiser les élections législatives et la présidentielle dans un délai de six mois, le lieutenant-colonel Doumobouya, ancien caporal de la légion étrangère française, a indiqué que la durée de la période sera déterminée d’un commun accord entre le CNRD et les forces vives guinéennes.