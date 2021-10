Émirats Arabes Unis :: Un Camerounais nommé Conseiller de la famille royale de Sharjah et Ras Al Khaimah aux Emirats Arabes :: UNITED ARAB EMIRATES

Michel Lobè Ewané qui vient d’être nommé rédacteur en chef de Forbes Afrique va cumuler ces fonctions avec celles de Conseiller Royal de son Altesse Cheikh Ahmed Bin Faisal Al Qassimin des Emirats Arabes Unis

« Michel Lobé Ewané porteur du numéro de passeport camerounais (…) est pleinement autorisé à représenter les intérêts personnels et commerciaux de Son Altesse le cheikh Ahmed Bin Faisal Al Qassimi et à apporter également des investissements aux Émirats arabes unis et du monde entier. » « Le Bureau Royal de Son Altesse donne accès à Michel Lobé Ewané au titre de « Conseiller Royal » de la famille royale de Sharjah et Ras Al Khaimah aux Emirats Arabes Unis. Le Bureau Royal reconnaît le talent de l’Afrique par la nomination de Michel Lobé Ewané et aussi le pouvoir de Forbes Afrique Magazine comme la principale plateforme médiatique pour l’Afrique. »

voilà un extrait de la lettre de nomination du camerounais Michel Lobe Ewanè rendue publique le 25 septembre dernier par le top management du magazine économique qu’on ne présente plus.

Cette nomination a été couronnée par la remise d’un Awards à Dubaï le 3 octobre 2021. « J’exprime ma profonde gratitude au Sheikh Ahmed Bin Faisal Al Qassimi. Mes remerciements vont également à Tomasz Zaleski, Chairman du Bureau Royal et à Tim Balgobin, le Conseiller spécial de Son Altesse Royale qui ont rendu possible cette importante décision du Cheikh. Je me sens rempli et débordant de grâces et de bénédictions divines en ce moment très spécial pour moi. Et je rends grâce au Seigneur », confie le journaliste, qui ajoute. « J’accepte avec fierté d’assumer ces responsabilités pour contribuer à mieux faire connaitre et attirer en Afrique les investisseurs des Emirats Arabes Unis et à favoriser l’accès de la plateforme de business que représente Dubai aux décideurs politiques, aux entreprises et aux hommes et femmes d’affaires africains. »

Titulaire DEA en sciences politiques obtenu à l’université de Paris II et d’un DESS de l’Institut française presse, Michel Lobè Ewané aura été reporter à RFI, puis collabore au Monde Diplomatique, Jeune Afrique ; Jeune Afrique Economie, avant d’être engagé en 1999 par la chaine britannique BBC World Service à Londres.

Il reste plus de 10 ans chez BBC Afrique, notamment au service en français pour l’Afrique. Puis, il décide de rentrer au Cameroun où il sera pendant deux ans directeur général du Groupe de presse South Média Corporation, qui édite le quotidien Mutations. En 2012 le groupe emblématique américain Forbes le recrute lors du lancement de Forbes Afrique, l’édition en français pour l’Afrique du magazine. Il sera tour à tour rédacteur-en chef adjoint, rédacteur en chef et Directeur de la rédaction.