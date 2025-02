CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : JOSHUA OSIH neutralise ses concurrents à l'investiture du candidat du SDF :: CAMEROON

Dans les résolutions du comité exécutif du 1er février 2025 du SDF, il est indiqué dans les résolutions que pour briguer la compétition interne afin de désigner le candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025: « Appelle les candidats à l'élection présidentielle de 2025 à transmettre leurs fiches de candidature et un dossier complet tel que communiqué par le Secrétaire Général, y compris un montant non remboursable de 50 000 000 FCFA (cinquante millions de francs CFA) au Secrétariat Général au plus tard le 8 février 2025 à 12 heures, pour transmission à la Cellule Nationale des Conseillers pour investiture.»

Le communiqué est signé du président national du SDF Joshua OSIH qui a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle.

Par ailleurs, le SDF condamne « la déclaration éhontée à la candidature d’un candidat réputé absent à l’élection présidentielle de 2025 par certains Chefs traditionnels en quête d’avantages pécuniaires élémentaires ».

L'intégralité en dessous