CAMEROUN :: Cinq policiers écroués à Kondengui pour torture :: CAMEROON

Ces fonctionnaires sont accusés d’avoir maltraité un individu interpellé pour vol. Les faits se sont déroulés au commissariat du 18ème. Ces policiers ont été placés en détention provisoire à la suite d’une enquête prescrite par le patron de la police.

Les cinq fonctionnaires de la police camerounaise en service au commissariat de sécurité publique du 18ème arrondissement de Yaoundé ont été placés en détention provisoire le 24 septembre 2021 à la prison centrale de Yaoundé Kondengui. Selon nos sources contactées à la prison centrale, ces policiers sont actuellement détenus dans la cellule de confinement de la prison pour leur observation. S’ils ne manifestent aucun symptôme de la pandémie de Covid 19 pendant la période que va durer leur confinement, ils seront transférés dans un quartier du pénitencier. Ils ont été déférés le 24 septembre 2021 devant le procureur de la république près le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif.

Ce groupe de fonctionnaires est constitué d’un officier de police de 1er grade, d’un inspecteur de police et de trois gardiens de la paix. Ils ont été interpellés le 21 septembre à la suite de la publication d’une vidéo dans les réseaux sociaux. L’image mise sur la toile montre les policiers qui infligent une bastonnade à la machette à un jeune homme interpellé dans la nuit du 15 au 16 septembre pour vol présumé. La victime a été maintenue au sol avant de recevoir plusieurs coups de machettes sur la plante des pieds. Vingt heures après la publication de la vidéo sur la toile, Martin Mbarga Nguele, le délégué général à la Sûreté nationale a annoncé l’ouverture d’une enquête, tout en reconnaissant que les faits se sont bien déroulés au commissariat de sécurité publique du 18ème arrondissement de Yaoundé. Deux jours après le communiqué du patron de la police, les mis en cause ont été déférés devant le parquet pour répondre de leurs actes. Dans cette procédure judiciaire, la délégation générale à la Sûreté nationale et le ministère public se sont constitués partie poursuivante (partie civile).

En dehors des poursuites judiciaires, ces fonctionnaires de police sont sous la menace de sanctions disciplinaires comme l’a précisé le patron de la police. Me Hyppolite Meli, avocat au barreau du Cameroun affirme que les fonctionnaires mis en cause risquent de lourdes peines d’emprisonnement. Il s’appuie sur les dispositions de l’article 277 du code pénal camerounais qui stipule : « Est puni d’un empoisonnement de dix à 20 ans celui qui cause à autrui la privation permanente de l’usage de tout ou partie d’un membre, d’un organe ou d’un sens ».

10 à 20 ans de prison

L’article 277 alinéa 4 ajoute que : « la peine est d’un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50 à 200 mille Fcfa lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail égale ou inférieure à 30 jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou morales ».L’avocat explique que la peine peut doubler étant donné que les mis en cause sont fonctionnaires de police. Leur comportement est contraire aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel dispose en son article 7 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ».

Indignation sélective

Félix Agbor Balla, le président du Centre des droits de l’homme pour la démocratie en Afrique(CHRDA), salue la réaction du délégué général à la Sûreté nationale dans le cadre de cette affaire de torture. Ce défenseur des droits de l’homme souhaite que les autorités de l’Etat réagissent de cette manière chaque fois que les allégations de torture sont attribuées aux forces de maintien de l’ordre et de défense. Félix Agbor Balla condamne l’impunité dont la police et l’armée bénéficient lorsqu’elles commettent des actes de torture ou des traitements inhumains à l’encontre des suspects placés en détention. Il estime que ces autorités ne réagissent que lorsque ces actes sont filmés et publiés sur les réseaux sociaux comme c’est le cas avec l’affaire des cinq policiers.

Pour illustrer cette affirmation, le président du CHRDA s’appuie sur le cas de Jean Fai Fundong qui a été agressé et torturé lors d’une enquête préliminaire le 11 février 2021 à Ndu dans le département du Donga Mantung par deux gendarmes. La scène de torture avait été filmée et n’avait pas abouti à une enquête. L’autre cas cité par le président du CHRDA est celui d’Ibrahim Bello. Le jeune homme avait été torturé et coupé à la machette alors qu’il était détenu dans un commissariat à Ombessa près de Bafia. Dans le cadre de la crise anglophone, le CHRDA estime que le traitement réservé aux suspects dans les unités de police et gendarmerie viole les dispositions de la loi camerounaise et tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun.

Martin Mbarga Nguele, le délégué général à la Sûreté nationale invite pour sa part les populations à respecter la police et collaborer chaque fois avec elle. Il les invite d’ailleurs à dénoncer tout abus au numéro vert le 1500.