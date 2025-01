Shanda Tonmé, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI) et Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) croit que le défunt homme d’affaires est victime de diffamation.



L’AUTRE GRAND PAN DU MAL GLOBAL CAMEROUNAIS. Mensonges, déformation de la vérité, jalousie et diffamation

LE CAS DU GROUPE DE FEU NDONGO ESSOMBA, MAGNAT DU CACAO

Quand une société verse définitivement dans des approximations abjectes en lieu et place de la dignité de la parole, sans aucune considération des valeurs de probité morale, sans aucune éthique de respect et de préservation de l’amour propre des uns et des autres, sans aucun égard pour la sépulture des patriarches, il faut craindre des soirs sombres et surtout la culture d’une forme d’idiotie collective planifiée par quelques mains obscures, sataniques et irresponsables.

Il y a deux ans, disparaissait une des figures emblématiques de la scène politique et économique de notre pays, en l’occurrence l’honorable patriarche NDONGO ESSOMBA, dont il est inutile de réciter ici les titres, les mérites, les lauriers et les réalisations.

Homme d’affaires prospère et visionnaire, père d’une grande famille, il appartenait à la classe de ces compatriotes qui ont eu le flair et la démarche assez pragmatique et avisée, pour remplacer au pied levé, les grecs et autres étrangers des temps coloniaux, qui avaient fait main basse sur le négoce des matières premières agricoles. Paix à son âme, et respect de sa mémoire ainsi que de sa bravoure.

L’invention de la télécommunication dans ses pires manifestations et expressions muées en technologie de vitesse, d’expansion, d’envahissement, de dissémination voire d’impérialisme et de confiscation des vérités dans tous les sens positifs et négatifs, semble être devenue un instrument terrible de crime pour certaines sociétés. Tenez donc, les réseaux sociaux ont abondamment abreuvé les consciences depuis quelques jours, de nouvelles les plus tordues, sur le destin subit du patrimoine de la grande famille du regretté patriarche, homme d’affaires et homme politique.

A la lecture, mais surtout à l’analyse attentive, on a le sentiment d’une célébration négative chez certains commentateurs. On ne veut voir qu’un « milliardaire du Régime, un ponte du RDPC, un homme de Paul Biya, dont les affaires s’écrouleraient après sa mort ».

Aussi, il y a deux observations à faire :

La première c’est que les biens des sociétés de la famille ne sont pas en liquidation et ne font l’objet d’aucune saisie. La vente relève d’une décision de restructuration réaliste entraînant un allègement de la masse logistique, initiée par le patriarche en personne de son vivant. La preuve, nulle part il n’a été mentionnée une décision des tribunaux ou un exploit d’Huissier de justice.

La deuxième est une protestation énergique, véhémente et solennelle, face à ce qui constitue une entreprise de sabotage méchante, haineuse, sale et indigne proche de la jalousie et de la provocation. On n’a pas besoin d’être de la famille du patriarche pour dénoncer cette cabale. Les sociétés sans aucun respect pour les leurs de la dimension de feu l’honorable NDONGO ESSOMBA, sont vouées à la perdition. Il faut s’inquiéter véritablement sur cette tendance qui gagne du terrain chez nous.

En fait, tout se passe comme si certaines personnes, traversées par la jalousie, seraient franchement contentes de voir les grandes familles d’affaires, s’effriter après la mort du capitaine. Elles ont tort, gravement tort, et cruellement tort. L’actualité montre une tendance opposée, à l’instar des Groupe Noutchonguain, Kadji, Monkam et d’autres, qui sont bien stabilisés et avancent avec dans certains cas, plus d’amplitudes, d’expansion, de diversification et d’innovation. Quelques querelles ne manquent pas certes, mais elles sont contenues.

En tout état de cause, il faut saluer le calme et la réserve dont a fait preuve la famille NDONGO ESSOMBA qui compte tout de même quelques têtes bien faites et hauts placées dans toutes les hiérarchies sociales et administratives. Nos compatriotes devraient abandonner la délation et la jalousie, afin d’épouser au contraire, des attitudes plus solidaires, productives et positives pour leur destin individuel aussi bien que pour le destin global du pays.