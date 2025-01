Akere Muna : Démocratie, Chefs Traditionnels et la Puissance de la Perception au Cameroun :: CAMEROON

Dans une récente réflexion, Akere Muna, figure emblématique de la société civile camerounaise, a mis en lumière la puissance de la perception et son impact sur la réalité politique. Selon lui, cette force redoutable façonne non seulement notre compréhension du monde, mais influence également nos actions et nos décisions. Au Cameroun, où la démocratie est officiellement proclamée, cette notion prend une dimension particulière, notamment à travers le rôle des chefs traditionnels dans le paysage politique.

Les Chefs Traditionnels : Gardiens de l’Unité ou Acteurs Politiques ?

Les chefs traditionnels sont traditionnellement perçus comme les gardiens de l’unité et du patrimoine culturel. Leur rôle est de promouvoir la cohésion sociale et de préserver les valeurs ancestrales. Cependant, leur récent rassemblement pour soutenir la candidature d’un président au pouvoir depuis 42 ans a suscité des interrogations.

Akere Muna souligne que la présence de ces chefs, non élus et supposés être non partisans, à une réunion clairement politique, jette un doute sur leur impartialité. Cette situation est d’autant plus troublante qu’elle s’est déroulée sous l’œil attentif d’un ministre du gouvernement, ce qui renforce l’idée d’une instrumentalisation des leaders traditionnels à des fins politiques.

La Dissonance entre Idéaux Démocratiques et Réalités Politiques

Cette situation met en évidence une dissonance criante entre les idéaux de la démocratie et les réalités des manœuvres politiques. Dans un véritable système démocratique, les institutions et les leaders traditionnels devraient rester neutres, garantissant ainsi un espace politique équilibré et transparent.

Akere Muna rappelle que la démocratie ne se résume pas à des élections régulières, mais repose sur une adhésion sincère aux valeurs de justice, de transparence et de respect des droits de tous les citoyens. Lorsque des figures traditionnelles, censées incarner l’unité nationale, s’engagent dans des activités partisanes, cela érode la confiance du public et sape les fondements de la démocratie.

L’Importance du Rôle Non Partisan des Chefs Traditionnels

Pour Akere Muna, il est crucial que les chefs traditionnels maintiennent leur rôle non partisan. Leur mission première est de promouvoir le vivre ensemble et de renforcer la cohésion sociale, indépendamment des clivages politiques. En s’engageant dans des activités partisanes, ils risquent de perdre leur crédibilité et de diviser davantage la société.

Il appelle à une réflexion collective sur la place des leaders traditionnels dans la société moderne. Ces figures doivent-elles rester en marge de la politique partisane, ou peuvent-elles jouer un rôle actif sans compromettre leur impartialité ? La réponse à cette question est essentielle pour préserver l’intégrité des institutions traditionnelles et renforcer la démocratie.

Vers une Démocratie Plus Authentique

La réflexion d’Akere Muna nous invite à questionner les pratiques politiques actuelles et à réaffirmer notre engagement envers les valeurs démocratiques. La perception joue un rôle clé dans la construction de la réalité, et il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que cette réalité reflète des principes de justice, d’équité et de transparence.

En préservant le rôle non partisan des chefs traditionnels et en renforçant les institutions démocratiques, le Cameroun peut aspirer à une démocratie plus authentique et inclusive. Comme le souligne Akere Muna, c’est seulement à travers une adhésion sincère à ces valeurs que nous pourrons construire un avenir meilleur pour tous.