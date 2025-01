CAMEROUN :: Violent incendie à Terminus Douala : un lieu de divertissement en flammes ce 25 janvier 2025 :: CAMEROON

Ce samedi 25 janvier 2025, un violent incendie s’est déclaré au lieu-dit Terminus à Douala, plus précisément sur la toiture d’un lieu de divertissement nommé Vigil. L’incident, survenu vers 9 heures du matin, a immédiatement mobilisé les sapeurs-pompiers. Retour sur les faits et les premières informations disponibles.

Un incendie impressionnant au cœur de Douala

Le feu a pris naissance sur la toiture du Vigil, un lieu de divertissement très fréquenté au Terminus, un quartier animé de Douala. Les flammes, visibles de loin, ont rapidement attiré l’attention des passants et des riverains. Les causes de l’incendie restent encore inconnues, mais les dégâts matériels semblent importants.

Une intervention rapide des sapeurs-pompiers

Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux pour maîtriser les flammes. Leur promptitude a permis d’éviter une propagation du feu aux bâtiments voisins. Cependant, l’ampleur des dégâts au niveau du Vigil est encore en cours d’évaluation.

Les réactions des témoins et des autorités

Les témoins présents sur les lieux ont exprimé leur effroi face à la violence de l’incendie. Les autorités locales, quant à elles, ont promis une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de ce sinistre. Les premières hypothèses évoquent un possible court-circuit ou un problème lié à l’installation électrique.

Ce violent incendie au lieu-dit Terminus à Douala rappelle l’importance de la prévention et de la sécurité dans les lieux publics. Alors que les investigations se poursuivent, les habitants espèrent que des mesures seront prises pour éviter de tels drames à l’avenir.