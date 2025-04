CAMEROUN :: Présidentielle 2025: Les jeunes de l'Ouest tournent le dos à Jean Kueté et à Paul Biya :: CAMEROON

Pour procéder à l’installation des chefs de délégations permanentes, régionale et départementales du RDPC, Jean Nkuete a demandé à la frange jeune de ne pas céder aux vendeurs d’illusions. Seulement, pendant qu'il tenait son discours, ces mêmes jeunes jeunes brandissaient leurs billets de 10 000 frs Cfa reçus tout en scandant le contraire.

A Bafoussam, Jean Nkuete a rappelé aux jeunes que le président Paul Biya était leur meilleure garantie. Les mêmes jeunes ont dit niet

« Jeunes de l’Ouest, ne laissez pas les vendeurs d’illusions briser vos rêves. La confiance en Paul BIYA, c’est l’assurance d’un avenir stable », a indiqué Jean Nkuete.

Il s’exprimait ainsi hier 24/04/2025, au cours d’un meeting de remerciement et d’installation des chefs de délégations permanentes, régionales et départementales du Comité central pour la région de l’Ouest.

Pour Olivier Kengne, président de la Jeunesse Camerounaise pour le changement, il "n'est plus question de faire confiance à ces élites et à Paul Biya". Donnez nous 10 000 frs chacun, nous allons les prendre mais, nous ne pouvons plus vous accorder nos votes. En plus de 42 ans, vous avez tué le Cameroun".

Les reporters de la CRTV présents sur les lieux ont préféré immortaliser la présence de camerounais, déplacés en charters et payés selon une source qui a requis l’anonymat par le RDPC pour venir acclamer Monsieur Jean Kuete.

Estimés à plus de 400 manifestants, les Camerounais hostiles au pouvoir de Monsieur Biya , déterminés à en découdre avec Paul Biya ont porté des plaques et banderoles sur lesquelles figurent des messages condamnant la violation de la constitution et les Droits des Citoyens Camerounais, la corruption, et les détournements de fonds…