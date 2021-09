CAMEROUN :: L'ESCG AU COEUR DU PARTENARIAT AVEC LE GROUPE ATTIJARIWAFA BANK. :: CAMEROON

Dans le cadre du rendez-vous University and business (U&B), le professeur Bertin Leopold KOUAYEP, Directeur de l'École Supérieure de Commerce et de Gestion (ESCG-Yaoundé) a été reçu en audience ce 20 septembre 2021 à Casablanca au Maroc par Mme Maryam Zoulali, Responsable du pôle Recrutement et Marque employeur, Partenariat et Attractivité au sein du groupe Attijariwafa Bank.

Pendant plusieurs heures d'horloge, les représentants des deux structures ont exploré deux axes majeurs d'accord de partenariat devant aboutir à la mise en oeuvre des projets de détection de talents en Afrique en capitalisant les acquis de la formation dans les Business school du continent.

Il est important de préciser que l' ESCG est impliquée dans plusieurs projets majeurs parmi lesquels Attijariwawa Busness Game 2021 où elle a occupé le 3ème rang des écoles ayant participé à cette compétition et, International Talents Factory qui débute le 19 octobre.

L'école Supérieure de Commerce et de Gestion demeure l'une des prestigieuses institutions de formation professionnelle du paysage académique camerounais.