CAMEROUN :: Tagne Kondom célèbre ses 25 ans de carrière :: CAMEROON

Plusieurs articulations vont meubler la célébration du quart de siècle artistique de ce célèbre humoriste.

25 ans de carrière, ça se fête !

Pour ce faire , celui qu’on appelle familièrement TK a décidé de mettre les petits plats dans les grands en faisant les choses à sa façon.

À l’occasion de ses 25 ans de carrière, Tagne Kondom s’est attaché les services de l’agence événementielle Gold Évent Agency pour rendre cette organisation parfaite..

Devant les hommes et femmes de médias qu’il a réuni ce mercredi 08 septembre à Douala l’ancien compère de Fingon Tralala dans la troupe « One to One » a expliqué les contours de cet anniversaire.

Il en ressort que cet anniversaire sera meublé par plusieurs articulations dont les principales seront un match de football et une tournée nationale qui va le conduire à Douala, Bafoussam et Dschang pour des spectacles à la dimension de l’immense carrière de Tagne Kondom.

Il faut tout de même noter que la rencontre avec la presse qui s’est tenue ce mercredi 08 septembre à douala était juste l’occasion d’annoncer cet événement. Dans quelques semaines , une nouvelle conférence de presse se tiendra pour mieux définir le differentes articulations de ce qui sera une grande fête jamais organisée par un humoriste au Cameroun.