DERNIÈRE HEURE: L'INITIATEUR DU PUTSCH EN GUINÉE CONAKRY EST CONNU :: GUINEA

Quelques heures après le coup d'État militaire ayant renversé alpha condé le président de guinée conakry, les dernières nouvelles qui nous viennent de la capitale conakry indique que le commenditaire de ce putsch est le colonel mamady doumbouya en image.

Les sources qui nous viennent de conakry indique qu'il a signé avec ses hommes, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux cet après-midi dans laquelle il instruisait la dissolution de la constitution, du gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes une sortie dans laquelle il a par ailleurs proclamé la mise en place d'un comité national de rassemblement et du développement(CNRD).

De la légion de l'armée française au gps guinéen Mamady Doumbouya est un ancien légionnaire de l’armée française qui avait été rappelé en Guinée pour prendre la tête du GPS en 2018. Sa volonté affichée et manifestée, ces derniers temps, d’autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense avait fini d’installer un climat de méfiance des autorités guinéennes.

D’ailleurs, au mois de mai dernier, il avait été fait état de l’arrestation du colonel Doumbouya. « Il a gravi tous les échelons de l’armée guinéenne. Compte tenu de la menace terroriste au Sahel, le Colonel Mamady Doumbouya a été désigné pour diriger les Forces spéciales de la Guinée, qui ont leur siège à l’entrée de Kaloum, où se trouve le Palais présidentiel. Ils assuraient la sécurité du Président Alpha Condé et couvraient ses déplacements de façon extraordinairement sécurisée », a détaillé Bangaly Touré, journaliste à France.

Selon le journaliste, le colonel Mamady Doumbouya est connu pour être un ami du Colonel Assimi Goïta du Mali. Les attaques en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et autre Mali avaient poussé les autorités guinéennes à confier au colonel Doumbouya une mission spécifique de veille contre le terrorisme. D’ailleurs, Mamady Doubouya est présenté comme étant un Malinké, une ethnie bien présente au Mali.

Il se dit que les deux hommes ont eu des connexions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Parcours militaire et operations internationale C’est un officier breveté de l’École de guerre, possédant plus de quinze années d’expérience militaire, notamment lors de missions opérationnelles (Afghanistan, Côte d’Ivoire, Djibouti, République Centrafricaine) et de protection rapprochée (Israël, Chypre, Royaume-Uni, Guinée).

Selon la presse Guinéenne, le commandant Mamady Doumbouya a brillamment accompli la formation de spécialiste en protection opérationnelle à l’Académie de sécurité Internationale (Israël), le cours de formation des commandants d’unité à l’Ecole d’application de l’infanterie (E.A.I. – Sénégal), la formation d’officier d’État-major (EEML Libreville) et l’École de guerre de Paris.

Mais ses déboires avec Conakry ont commencé en octobre 2018 avec sa volonté d'autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense. Ce qui avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry. En mai, des rumeurs infondées faisant part de sa possible arrestation avaient même circulé dans la capitale guinéenne.