MONDE ENTIER :: Exclusif : Meridianbet obtient une licence de paris en ligne au Brésil ! :: WORLD

Meridianbet, l'un des principaux opérateurs mondiaux de paris sportifs et de jeux et faisant partie du groupe Golden Matrix (NASDAQ : GMGI), a officiellement obtenu une licence de paris en ligne au Brésil, ouvrant ainsi l'accès à l'un des marchés de jeux les plus lucratifs au monde.

La nouvelle arrive quelques jours seulement après l'annonce de l'entrée officielle du Golden Matrix Group, qui comprend Meridianbet et Expanse Studios, entre autres, dans l'industrie américaine du jeu.

Cette réalisation permet à Meridianbet d'offrir des services de paris sportifs et d'iGaming sur les canaux en ligne et physiques sur un marché qui devrait générer 5,6 milliards de dollars de revenus bruts de jeux (RPB) d'ici 2025, selon H2 Gambling Capital.

Les détails de la licence :

Numéro d'autorisation : SPA/MF nº 2.104 – 45

Raison sociale : MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA

Marque : MERIDIANBET

"C'est un moment déterminant pour l'ensemble du groupe Golden Matrix et pour nos actionnaires", ont déclaré Brian Goodman, PDG de Golden Matrix Group et Zoran Milosevic, PDG de Meridianbet.

« Le Brésil représente une opportunité de marché extraordinaire, et l'obtention de cette licence permet à Meridianbet d'offrir une valeur substantielle. Grâce à notre technologie exclusive éprouvée et à notre expertise opérationnelle, nous sommes sur le point d’avoir un impact significatif sur le paysage du jeu réglementé au Brésil, à partir de 2025. »

Pour plus d'informations, visitez ir.meridianbet.com

Les actions de Golden Matrix Group sont disponibles à la négociation par l'intermédiaire de courtiers agréés, avec le code boursier officiel GMGI.

Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement, une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de titres. La négociation d'actions comporte des risques et est soumise aux lois et réglementations applicables.

Au troisième trimestre 2024, Golden Matrix a enregistré une croissance impressionnante de ses revenus de 75 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires total pour le premier semestre a augmenté de 41 %, tandis que la marge brute a augmenté de 31 %.

Le groupe Golden Matrix comprend :

Meridianbet, l'un des opérateurs de paris les plus anciens et entièrement agréés du pays.

Expanse Studios, le studio iGaming à la croissance la plus rapide en Europe pour le développement de jeux

Rkings, une plateforme leader pour les tirages au sort physiques et numériques au Royaume-Uni

Classics for a Cause, la marque la plus forte en matière de tirages au sort et de fidélisation en Australie

Mexplay, la plateforme de casino en ligne la plus populaire d'Amérique du Sud

GM-AG, la plus grande plateforme mondiale de développement et de licence de solutions logicielles de jeux

Avertissement : les joueurs doivent avoir 18 ans et plus pour participer à toute activité de jeu, de paris ou de casino. Les joueurs sont invités à demander de l’aide s’ils en ont besoin. Les joueurs jouent à leurs propres risques.