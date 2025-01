L’Église Catholique au Cameroun : Défense des Opprimés et Promotion du Dialogue National :: CAMEROON

Le Cameroun traverse une période de crise sociale et politique sans précédent, marquée par des tensions ethniques, une gestion controversée de l’économie et une gouvernance critiquée. Dans ce contexte, l’Église catholique camerounaise a pris une position forte en s’opposant à une nouvelle candidature de Paul Biya en 2025. Ces déclarations ont suscité des débats intenses sur le rôle de l’Église dans la transition politique et la défense des opprimés. Cet article explore les motivations de l’Église, les réactions des différents acteurs et les enjeux pour l’avenir du Cameroun.

1. Le Rôle de l’Église Catholique dans la Société Camerounaise

L’Église catholique a toujours joué un rôle central au Cameroun, agissant comme un médiateur lors des crises. Durant la crise anglophone, elle a appelé au dialogue et à la réconciliation, gagnant ainsi une certaine reconnaissance. Cependant, ses récentes prises de position contre la candidature de Paul Biya ont été perçues comme une intrusion dans le domaine politique.

Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala, a déclaré : "Changer le code électoral pour que tous les candidats aient les mêmes chances et que le meilleur gagne." Ces mots reflètent une volonté de défendre les opprimés et de promouvoir la justice. Pourtant, certains critiques estiment que l’Église devrait se concentrer sur ses missions spirituelles plutôt que de s’engager dans des débats politiques.

2. Les Réactions du Régime en Place et de l’Opposition

Le régime de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a réagi avec fermeté aux déclarations de l’épiscopat. Un porte-parole du RDPC a affirmé : "Nous avons besoin de stabilité et non de division." Cependant, les scandales de corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques affaiblissent la légitimité du régime.

Du côté de l’opposition politique, les réactions sont mitigées. Certains leaders saluent le courage de l’Église, tandis que d’autres estiment que ses actions ne suffisent pas à garantir un changement démocratique. La société civile, quant à elle, reste divisée, limitant son impact sur le débat national.

3. Contexte Socio-Politique : Un Pays en Quête de Stabilité

Le Cameroun est confronté à des défis majeurs, notamment des tensions ethniques, une pauvreté croissante et un chômage élevé. Ces problèmes exacerbent la frustration populaire et alimentent le désir de changement.

La longévité du régime de Paul Biya a également affaibli les institutions, créant un climat de méfiance envers les autorités. Comme l’a souligné un universitaire de Buea : "Un régime qui ne se renouvelle pas s’éteint lentement dans l’inertie et la corruption."

4. Impacts des Déclarations de l’Épiscopat

Les prises de position de l’Église ont un effet galvanisateur sur une partie de la population. Un commerçant de Douala a déclaré : "Nous avons enfin des leaders qui osent parler pour nous." Cependant, d’autres estiment que l’Église est déconnectée des réalités socio-économiques.

Sur le plan politique, ces déclarations mettent une pression supplémentaire sur le régime, tout en offrant à l’opposition une opportunité de se repositionner. Cependant, dans un climat déjà tendu, elles pourraient aussi aggraver les tensions.

5. Limites et Perspectives pour l’Avenir

L’Église catholique, en s’engageant politiquement, risque de perdre son rôle de médiateur impartial. De plus, son influence dépend du soutien populaire et institutionnel. Pour le régime, le refus de réformes pourrait entraîner une perte irréversible de légitimité.

Enfin, l’opposition et la société civile doivent surmonter leurs divisions pour proposer des alternatives crédibles. Comme l’a souligné un leader associatif : "Nous devons nous unir pour une véritable alternative."

Les déclarations de l’épiscopat catholique illustrent une aspiration croissante à un changement au Cameroun. Cependant, leur impact dépendra de la capacité des différents acteurs à transcender les divisions et à promouvoir un dialogue national inclusif. La prévention des tensions et la recherche de solutions durables sont essentielles pour garantir la stabilité et le progrès du pays.