L'association des Bayam Sellam du Cameroun a désormais son Centre de Gestion Agréé :: CAMEROON

L'événement s'est déroulé à Douala dans la capitale économique du Cameroun. Le dossier de la création de ce Centre a été porté depuis plusieurs mois par la Présidente de l'Association des Bayam Sellam du Cameroun en la personne de madame Marie Mbala Biloa et son staff soutenus par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises de l'Economie Sociale et de l'Artisanat Monsieur Achille Bassilekin III, le Ministre des finances qui a cru à ce projet et d'autres partenaires a rappelé la Présidente de l'ASBY. Ce qui a abouti à la création du Centre Gestion Agréé 100% Bayam Sellam dont le lancement a eu lieu ce vendredi 28 2021.

En rappel, un Centre de Gestion Agréé est une association agréée par le Ministère des Finances ayant pour but d'apporter une assistance en gestion, l'encadrement et l'exécution des charges fiscales et comptables aux petites entreprises adhérentes.

Les bénéfices accordés aux adhérents d'un CGA sont innombrables. Sachant que les petits commerçants n'ont pas le temps de s'asseoir pour faire ces calculs et manquent souvent de connaissances dans ce domaine, le membre jouit de plusieurs privilèges partant de l’accompagnement administratif, à l’assistance en gestion, de l'assistance en comptabilité, à la tenue des documents financiers; un abattement jusqu’à 50% du bénéfice imposable et d’autres avantages fiscaux.

Après avoir répondu à ses devoirs c'est-à-dire la production aux CGA de tous les documents nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère; l’approbation de leur comptabilité par le CGA;

L’acquittement des droits d’adhésion et de la contribution annuelle au CGA, l'adhérent peut en toute quiétude croiser les bras.

En dehors de ces avantages, les crédits sont accordés à un faible taux d'intérêt dans ce cas précis aux Bayam Sellam qui vont souscrire à ce CGA. Un établissement bancaire est prêt à accorder des petits financements avec des conditions souples aux adhérents.

Connaissant tous ces avantages, l’ouvrière de la première heure la Présidente de l'ASBY a su saisir cette occasion qui va booster l'activité commerciale du Bayam Sellam à travers le triangle national.

Extrait du discours de Mme Marie Mbala Biloa "Nos remerciements vont à l’endroit du Gouvernement pour cette opportunité qui s’offre à nouveau à nous. Après l’Utilité Publique, voici la création du CGA-ASBY afin que nous même prenions notre destin en main pour le paiement de nos impôts. ASBY n’est que le porteur du projet. Le projet en lui même est pour tous les commerçants du Cameroun"