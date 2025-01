CAMEROUN :: Mondial 2038 : Kamto propose une co-organisation historique entre quatre nations africaines :: CAMEROON

En cette période électorale au Cameroun, une promesse audacieuse vient secouer le monde du football africain. Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a dévoilé lors de ses vœux pour 2024 un projet ambitieux : la co-organisation Mondial 2038 entre quatre nations majeures du continent.

Le président du MRC, dans une déclaration qui mêle ambition sportive et vision politique, propose une alliance inédite entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana pour accueillir la Coupe du Monde 2038. Cette initiative, si elle se concrétisait, marquerait un tournant historique dans l'organisation des grands événements footballistiques internationaux.

La proposition de Maurice Kamto Cameroun s'appuie sur plusieurs arguments solides. D'abord, le principe des co-organisations a déjà reçu l'aval de la FIFA, même si jamais quatre pays n'ont encore partagé cette responsabilité. Ensuite, l'héritage footballistique des nations concernées plaide en leur faveur : le Cameroun, avec ses Lions Indomptables légendaires, le Nigeria et ses Super Eagles, le Ghana et ses Black Stars, ainsi que la Côte d'Ivoire et ses Éléphants, représentent collectivement une force majeure du football africain.

Cette candidature africaine potentielle s'inscrit dans la continuité du précédent créé par l'Afrique du Sud, qui avait brillamment organisé le Mondial 2010, démontrant la capacité du continent à accueillir un événement de cette envergure. Les quatre pays pressentis disposent déjà d'infrastructures significatives, certaines de classe mondiale, qui pourraient être optimisées et complétées pour répondre aux exigences d'une Coupe du Monde.

L'aspect innovant de cette proposition réside dans sa dimension régionale. Une telle co-organisation permettrait de répartir les investissements et les responsabilités, rendant le projet plus viable économiquement. Elle favoriserait également l'intégration régionale et le développement d'infrastructures communes, bénéfiques bien au-delà du cadre sportif.

La timing de cette annonce, en début d'année électorale, souligne la dimension politique de ce projet. Le football, souvent décrit comme l'opium du peuple, particulièrement en Afrique, représente un levier puissant de mobilisation populaire. Cependant, au-delà de l'aspect électoral, cette initiative pourrait catalyser un développement significatif des infrastructures sportives et de transport dans la région.

Les défis sont nombreux : la coordination entre quatre nations, l'harmonisation des standards d'accueil, la modernisation des infrastructures existantes et la création de nouvelles installations conformes aux exigences de la FIFA. Néanmoins, l'expérience collective de ces pays dans l'organisation de compétitions continentales majeures constitue un atout considérable.