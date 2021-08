NIGÉRIA :: Des trafiquants d’armes interpellés au Nigéria :: NIGERIA

Le leader est présenté comme fournisseur des séparatistes au Cameroun.

Les choses ont mal tourné pour le nommé Ntuyi Lambert. Le jeune homme, de père camerounais et de mère nigériane, a été interpellé par les forces de sécurité nigérianes avec en sa possession une importante quantité d’objets militaires. Les matériel saisi est entre autres composé de 58 dynamites destinées à la fabrication d’engins explosifs. Selon une source sécuritaire, le suspect de 36 ans et deux de ses présumés complices avaient 157 nouvelles Sim Mtn et plusieurs types munitions.

L’opération a été menée par des agents de la sécurité nationale nigériane à Abuja. L’exploitation du suspect par les éléments du « Spécial Tactical Squad » au Nigeria a révélé que le trentenaire essayait de « s’infiltrer au Cameroun et il travaillerait avec des groupes sécessionnistes ». À en croire cette unité de la police nigériane, « ce n’est pas la première fois qu’il leur fournit ces dynamites et autres matériels de guerre ».

Cette sortie « musclée » des forces de sécurité nigérianes a également permis d’appréhender trente-neuf autres suspects. Ceux-ci seraient impliqués dans des délits allant du vol à main armée aux kidnappings, en passant par le trafic d’armes et de voitures, ainsi qu’aux cybers crimes. Des sources sécuritaires relèvent que ces explosifs que détenait Ntuyi Lambert sont « très puissants. Ils peuvent avoir des impacts très dévastateurs lorsqu’ils se trouvent entre les mains des criminels ».

À cet effet, la police nigériane, dans une réaction, a renouvelé sa disponibilité à travailler en collaboration avec le Cameroun, afin de mettre un terme aux sales besognes des groupes sécessionnistes dans les deux pays voisins. En rappel, cette grosse prise intervient après la participation du Minat, Paul Atanga Nji, le 24 août dernier à Abuja, à la 8e session du comité de sécurité consacrée aux « Menaces sur la sécurité des personnes et des biens et lutte contre le terrorisme» dans sous-région.