La Liga promet du grand spectacle sur Startimes

Après seulement deux journées de matchs, La Liga offre déjà du grand spectacle avec des joueurs de classe mondiale.

Des trois premiers clubs du classement l’an dernier, seul le champion en titre, l’Atlético Madrid a engrangé six points en deux matchs, grâce à l’attaquant argentin Angel Correa qui a marqué les trois buts de son équipe, deux contre le Celta Vigo et un à domicile contre Elche. Barcelone et le Real Madrid ont, quant à eux, ouvert la saison avec une victoire et un match nul.

Malgré l’absence de la superstar argentine Lionel Messi pour la première fois depuis la saison 2004-2005, les fans du Barça ont des raisons de sourire au vu des débuts explosifs de Memphis Depay. L’attaquant arrivé de l’Olympique lyonnais cet été a été l’artisan de la victoire de son équipe 4-2 contre le Real Sociedad en match d’ouverture.

Il s’est également montré décisif contre l’Athletic Bilbao ce week-end en égalisant pour son équipe. Un autre joueur s’est distingué chez les Catalans, l’international danois Martin Braithwaite. L’attaquant a marqué deux buts en 29 matchs la saison dernière mais en seulement un match avec Barcelone il en a marqué autant.

Du côté de Madrid, Gareth Bale a marqué les esprits. Il a retrouvé le Real après avoir été prêté à son ancien club Tottenham quand sa relation avec Zinédine Zidane s’est dégradée. L’attaquant était titulaire lors de la victoire 4-1 contre Alaves. Il a également débuté le match contre Levante sur la pelouse et a marqué le but d’ouverture du match nul 3-3.

L’entraîneur du Real Carlo Ancelotti, de retour à la tête des Madrilènes, s’est dit impressionné par la performance de Bale. « Bale est totalement engagé et je pense qu’il va s’améliorer car il n’est pas encore au meilleur de sa forme. J’ai été impressionné avec lui et il a montré beaucoup d’envie, » a déclaré Ancelotti.

L’entente entre Bale et Karim Benzema est également impressionnante. Le Français, qui a marqué deux buts contre Alaves, a initié le but de l’Anglais contre Levante.

Des buts, de l’action et de grands attaquants, c’est la recette du succès de La Liga. Les fans africains pourront suivre l’intégralité du championnat espagnol en direct et en HD sur les chaînes sport de StarTimes.