Bitcoin, la popularité de la crypto-monnaie dans le monde

Les crypto-monnaies sont généralement classées en fonction de leur capitalisation boursière, et pour cause : la valeur d'une crypto-monnaie est le reflet direct de l'appétit des investisseurs. Mais derrière les chiffres, il y a des histoires plus complexes sur chaque crypto-monnaie.

Bitcoin est la crypto-monnaie la plus connue, elle est basée sur la blockchain. Créée en 2009 par le pseudonyme Satoshi Nakomoto, le bitcoin a depuis attiré des millions d'investisseurs, devenant la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière.

Le bitcoin est intrinsèquement rare : seuls 21 millions de bitcoins seront jamais frappés. La blockchain de preuve de travail de la crypto est devenue un modèle pour d'autres crypto-monnaies dans la construction de mécanismes de consensus décentralisés.

Qu’est-ce que BTC?

C'est une réponse aux monnaies fiduciaires ou fiduciaires qui régissent actuellement le monde, c'est-à-dire non sécurisées par des biens matériels, mais basées sur la foi dans le pouvoir de l'argent. La base de BTC est les mathématiques, un logiciel open source. Il n'y a pas d'émetteur centralisé, pas de banque centrale, pas de PDG. Il ne peut pas être manipulé, et en raison de l'offre limitée de 21 millions d'articles dans le code, il ne peut pas être réimprimé. Toutes les transactions sont publiques et vérifiables par rapport à une base de données appelée blockchain.

La BTC est décentralisée, de nature déflationniste, les transactions ont lieu directement entre les participants sans aucun intermédiaire et sont irréversibles. Ils offrent un anonymat considérable. Un autre exemple d'utilisation du BTC est celui des casinos crypto au Cameroun , des crises financières à Chypre, en Grèce, au Liban, à Hong Kong ou en Iran, où les autorités limitent le montant d'argent retiré ou le confisquent simplement. Dans le cas du BTC, c'est impossible car les autorités ne savent même pas que vous l'avez.

La crypto-monnaies peut-elle menacer l'existence de la monnaie traditionnelle ?

C'est une question difficile car le bitcoin est une révolution similaire à ce qu'a fait Internet avec le fax. Il fut un temps où les voitures étaient considérées comme une mode éphémère. La technologie augmente l'efficacité de l'échange d'informations dans tous les domaines. Les blogs ont aujourd'hui des audiences plus importantes que les journaux , qui étaient autrefois la seule source d'information. Il en est de même pour l'argent. Milton Friedman et Friedrich August von Hayek ont ​​déjà affirmé que la monnaie numérique mondiale finirait par émerger.

Menace-t-il le système traditionnel? Le système financier d'aujourd'hui va soit lutter pour sa survie, comme par exemple les éleveurs de chevaux se sont battus contre le secteur automobile, soit il s'adapte à une nouvelle réalité. Il est impossible de défaire l'invention du bitcoin, car nous connaissons bien son fonctionnement. A l'heure où les grandes organisations internationales parlent d'un « grand reset » dans le contexte du système financier, on peut s'attendre à l'arrivée d'un nouveau paradigme financier, le nouveau Bretton Woods.

Les banques centrales envisagent l'introduction de monnaies numériques. Il y a bien sûr la possibilité que les changements déstabilisent le marché, mais je suppose que même si chaque révolution menace certains groupes d'intérêt, le développement des crypto-monnaies sera généralement bénéfique pour la plupart des gens.

Bitcoin comme investissement

L'utilisation du terme « bulle spéculative » me semble malavisée par rapport au bitcoin. Dans le cas du bitcoin, historiquement, nous avons affaire à une croissance à long terme ce n’est pas correct de dire que le bitcoin est une bulle, car si c'était le cas, alors après la première augmentation spectaculaire, ce serait s'effondrer. Cela ne s'est pas produit. Sa valeur pourrait-elle tomber à zéro? Il existe une telle probabilité et ne peut être exclue.

Le système bitcoin, cependant, peut être associé au concept « d'anti-fragilité » créé par Nassim Taleb . Il est vivant, donc lorsqu'il y a une erreur, il est immédiatement supprimé. Cependant, il est peu probable qu'une erreur fatale qui pourrait mettre en péril le bitcoin se produise, car quelqu'un en aurait déjà profité.

Quelle est la raison d'une augmentation si rapide de sa valeur ?

Bitcoin est né d'un récit d'offres limitées et d'indépendance vis-à-vis du système financier. En période de crise qui entraîne une dévaluation de la monnaie, les entreprises et les investisseurs voient chaque jour l'énorme quantité d'argent sur leurs comptes bancaires se déprécier.

L'alternative pour des millions de personnes est le bitcoin. Plus les gens voient la crypto-monnaie comme une alternative viable, plus sa valeur augmente. Bitcoin gagne en tant qu'alternative à l'argent et à l'or, plus le potentiel de la ressource susmentionnée s'épuise.