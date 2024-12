CAMEROUN :: Livre: Les secrets d'un mariage harmonieux :: CAMEROON

C'est le sujet essentiel du récent ouvrage de Philippe Mekongo, dédicacé le 11 décembre 2024 à Yaoundé.

Le 11 décembre 2024, au Centre culturel Camerounais, Pierre Mekongo a procédé à la dedicace de son ouvrage « Pour un mariage harmonieux ».

Publié aux éditions Adg, ce livre de 84 pages aborde le mariage, un sujet fondamental pour des personnes de tous âges et de toutes catégories sociales aspirant à construire des unions solides.

Lors de la rencontre avec le public, l'auteur a souligné l'importance du mariage, affirmant : « Le mariage est institué par Dieu et est essentiel à la survie de l'humanité. Il est donc impératif de le préserver. » Philippe Mekongo encourage chaque lecteur à tirer profit de son ouvrage pour mieux comprendre cette institution.

L'ouvrage se divise en plusieurs chapitres, abordant des thèmes variés, tels que ce que le mariage n'est pas, la compréhension du mariage et ses crises, ainsi que l'expérience des anciens et les solutions aux conflits lorsqu'ils surviennent. À travers ces thématiques, l'auteur compare le mariage à l’immense empire d’Alexandre le Grand, illustrant ainsi la complexité de sa préparation. Il précise : « Cette brochure n’a pas la prétention d’épuiser le sujet, mais elle s’adresse à divers publics : des jeunes aspirant à un mariage réussi aux personnes âgées désireuses d'améliorer leurs relations. »

Philippe Mekongo insiste sur la nécessité d’une préparation réfléchie, affirmant que « la période de fiançailles est cruciale pour la découverte mutuelle, permettant aux partenaires de reconnaître et d’accepter leurs différences. » L’ouvrage vise également à contribuer à la préservation du mariage en expliquant son but ultime et en proposant des solutions pour prévenir les conflits et les divorces.

L'auteur évoque l'importance de la femme dans le mariage, rappelant le dicton : « Derrière un grand homme, se trouve une grande dame. » Pour l'agronome retraité et pasteur, le mariage est une institution divine qui doit se vivre tel que prescrit par Dieu.

Il appelle enfin à un renforcement de l'encadrement des divorcés et des veuves, afin d'éviter les traumatismes et les interprétations erronées des situations.

À travers cet ouvrage, il espère apporter une contribution significative à la promotion du mariage harmonieux, essentiel à la continuité de l'espèce humaine.