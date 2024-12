CAMEROUN :: Paul Atanga Nji critiqué pour ses actions controversées envers les associations et REDHAC :: CAMEROON

Dans une intervention remarquée sur Équinoxe Soir, Serge Kelbe, militant du RDPC, a appelé le ministre Paul Atanga Nji à être "moins sulfureux" dans ses prises de position et actions. En questionnant les récentes déclarations du ministre sur les 16 milliards de FCFA présumément perçus par certaines entités, Kelbe a souligné que "c'est aujourd'hui, après cinq ans, que cette affaire est évoquée."

Selon lui, les associations ont des statuts juridiques spécifiques et ne peuvent être attaquées sur la base de simples soupçons. Paul Atanga Nji, ajoute-t-il, n'a jamais remporté un procès contre une association ou un parti politique au Cameroun. "Il faut arrêter d'être sulfureux parfois," martèle-t-il.

Jean Marie Emong Baneni, autre intervenant sur la même chaîne, a également critiqué la récente démarche du ministre concernant la suspension de l'ONG REDHAC. Il a souligné qu'apposer des scellés sans notification préalable constitue une faute juridique. "Cependant, à action illégale, réaction illégale ? On peut dire non," ajoute-t-il. Me Alice Nkom, avocate renommée du REDHAC, avait plusieurs cartes juridiques à jouer pour démontrer les fautes du ministre.

La gestion des affaires par Paul Atanga Nji est donc mise en cause, non seulement pour ses méthodes contestées, mais aussi pour son apparente priorité accordée à des conflits administratifs plutôt qu'à des problèmes majeurs tels que l'insécurité dans les villes camerounaises. Serge Kelbe a exprimé son incompréhension face à ce qu'il considère comme une gestion déséquilibrée des priorités nationales.

Ces critiques révèlent une fracture au sein même du RDPC, avec des voix appelant à plus de responsabilité et de transparence dans l'administration publique. Les actions récentes d'Atanga Nji, notamment envers le REDHAC, sont perçues comme des abus de pouvoir susceptibles d'éroder davantage la confiance des citoyens.

En conclusion, la question reste ouverte : Paul Atanga Nji peut-il réorienter sa gestion pour répondre aux réels besoins du Cameroun, ou continuera-t-il à naviguer dans la controverse ? Les critiques émises sur Équinoxe Soir traduisent une attente pressante d'un changement de cap.