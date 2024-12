CAMEROUN :: Impôts et transparence : Cabral Libii defie le système et presente sa déclaration fiscale :: CAMEROON

L'opposant politique Cabral Libii a créé la surprise en partageant publiquement sa déclaration annuelle de revenus, un geste rare dans le paysage politique camerounais qui soulève des questions cruciales sur la transparence fiscale.

Dans une démarche citoyenne, Libii affirme avoir effectué sa déclaration fiscale dans les délais légaux, soulignant son engagement à contribuer aux charges publiques. Au-delà d'un simple acte administratif, sa démarche constitue un défi lancé au système politique actuel.

L'homme politique pointe du doigt les dysfonctionnements du système fiscal camerounais. Selon lui, l'État impose aux citoyens une obligation déclarative sans garantir en retour une utilisation transparente et efficace des recettes fiscales.

Libii dénonce les niches fiscales qui protègent les intérêts des proches du pouvoir, créant une iniquité flagrante dans la contribution nationale. Il soulève une question fondamentale : comment encourager la participation citoyenne quand la confiance est régulièrement trahie ?

Sa position est claire : les Camerounais sont prêts à payer leurs impôts, mais ils attendent en contrepartie des services publics de qualité. Infrastructures routières, accès à l'eau et à l'électricité, éducation, santé, pouvoir d'achat : autant de domaines où la contribution fiscale devrait se manifester concrètement.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche de responsabilité et de transparence. En exposant publiquement sa déclaration, Cabral Libii invite les autres acteurs politiques à faire de même et à restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions.

Un message politique fort qui replace l'éthique et la responsabilité au cœur du débat démocratique camerounais.