Les installations de l’hôpital Laquintinie de Douala ont été sabotées par des inconnus. Une enquête est ouverte. On observe du rififi dans le domaine foncier pendant qu’on s’achemine vers une asphyxie du peuple à cause de la pression fiscale en téléchargement à l’assemblée Nationale.

C’est un fait préoccupant quand on sait que l’hôpital Laquintinie de Douala, capitale économique du Cameroun est l’établissement hospitalier le plus reconnu de par ses services au Cameroun et dans la sous-région. Selon un Communiqué du service de la comme de cet établissement, Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2024, l'hôpital Laquintinie de Douala a été victime d'un acte de sabotage délibéré de ses installations vitales par des individus non-encore identifiés. Ces derniers ont sectionné, à la base, les conduits à oxygène qui alimentent plusieurs services, dont les Urgences Adultes et la Réanimation, deux unités fortement sollicitées pour une alimentation en oxygène et la prise en charge des malades en détresse.

Du coup des spéculations vont dans tous les sens. Au moment où son Directeur général, le Pr Noel Essomba a été promu comme Directeur General à l’hôpital General de Yaoundé, s’agit-il d’un acte de règlement de compte ou une simple action des bandits de grands chemins ? Le communiqué précise qu’« Il est important de relever que la formation sanitaire est régulièrement victime d'actes de sabotage de ses installations (destruction de câbles, section de conduits à oxygène, vandalisme des caméras de surveillance etc...), malgré le dispositif de surveillance renforcé (vidéosurveillance, ronde de vigiles, inspections inopinées des superviseurs et responsables entre autres) mis en place par la Direction.

Finalement, « Des têtes vont tomber » Cette fois au sujet de la Mafia foncière qui a cours au Cameroun. Le Journal L’Indépendant révèle que Le rebondissement survenu dans le litige foncier opposant la société British American Tobacco (Bat) au ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières (Mindcaf) survient dans un contexte où une Commission d’enquête mixte, Police - Gendarmerie, a récemment été mise sur pied sur instruction du Chef de l’Etat, à l’effet d’investiguer sur la spoliation du domaine privé de l’Etat et les atteintes à la propriété foncière des particuliers au cours de la période 2020 – 2024.

Sur le plan économique, Pression fiscale-déclaration des biens précarité augurent des « Tension sociales… ». Pour le journal Le Point, Le gouvernement, à travers la direction des Impôts son bras séculier, ne cesse d’élargir chaque année, son assiette fiscale. Depuis plus d’une décennie, il ne se passe d’exercice budgétaire sans une nouvelle taxe. Cette pression en 2025, introduit entre autres, l’Irpp et l’impôt sur le développement local. Une charge de plus, pour le petit peuple asphyxié, qui se demande pourquoi jusqu’à lors, l’article 66 de la Constitution du 18 janvier 1996 reste sans effet pour tous.