Le samedi 31 juillet prochain, à partir de 09 heures, le nouveau maire de la commune de Bangangté dans le département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun, sera installé dans ses nouvelles fonctions.

La cérémonie qui va consacrer Éric Niat comme nouvel édile de la ville de Bangangté, aura pour cadre, la place des fêtes de la ville. Le nouveau maire sera installé avec ses adjoints, ainsi que les conseillers municipaux. " Le président de la section RDPC Ndé- Nord invite tous les membres des bureaux de Section RDPC, OFRDOC et OJRDPC ainsi que les militantes, militants et sympathisants du RDPC du Ndé à se mobiliser massivement pour donner un éclat particulier à cette cérémonie solennelle", peut-on lire dans le communiqué signé du vice-président de la section RDPC de Ndé-Nord, et parvenu à la rédaction de Camer.be.

Jeune et très aimé des populations, Éric Niat incarne une ère nouvelle à la mairie de Bangangté. Les populations comptent énormément sur son dynamisme et son riche carnet d'adresses, pour le développer davantage la ville, et travailler à l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Eric Niat a été élu le 19 mai 2021 comme nouveau maire de Bangangté, après la mort du Dr. Jonas Kouamouo de regrettée mémoire. La ville de Bangangté attend impatiemment l'installation de son jeune et nouveau maire bien-aimé.