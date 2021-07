CAMEROUN :: PROJET ALIMENTATION D'EAU POTABLE A YAOUNDE: ELOUNDOU ESSOMBA CONFIRME LA GRANDE AVANCEE DES TRAVAUX :: CAMEROON

Depuis les premières heures de cette matinée du mardi 27 juillet 2021, le ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie (MINEE), Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, est sur le site des travaux de construction relatifs au Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et environs, à partir du fleuve SANAGA. Le projet s'intitule PAEPYS. Selon le membre du gouvernement qui le tour du propriétaire, les travaux sont déjà réalisés à 78%.

Le but de la descente sur le terrain de Gaston ELOUNDOU ESSOMBA,a pour but, l'évaluation des travaux, mais aussi une séance de travail avec les protagonistes, afin que les délais contractuels de livraison des travaux soient respectés.

Le PAEPYS est un important programme d'infrastructures du Cameroun, et qui, devrait à terme, résoudre de façon durable et efficiente, le déficit de production d'eau potable dans la ville de Yaoundé et ses environs. Lo'ffre actuelle est évaluée à 185 000 m3 par jour, et celle-ci devra être relevée d'une production supplémentaire de 300 000 m3 d'eau par jour, et extensible à 400 000 m3/jour. Aussi en 27 juillet 2021, le MINEE GASTON ELOUNDOU, passe-t-il tour à tour par la station de pompage d'eau à NYOM II, exécutée à 53% ; la station de pompage d'eau traitée à NKOMETOU III, réalisée à 92% ; le poste de transformation électrique à NkOMETOU III, qui affiche 96% ; l'usine de pose des conduites DN 1800 à ObALA, réalisée à 97% ; la station de captage d'eau brute à NACHTIGAL, construite à 93% ; pour terminer par l'usine de traitement d'eau à EMANA - BATCHENGA, qui affiche déjà 97% de taux de réalisation.

A nous fier aux explications fournies par maître d'ouvrage, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga, affiche à date, un taux de réalisation global de 78%. Et Gaston ELOUNDOU ESSOMBA poursuit sa randonnée sur laquelle nous reviendrons plus en profondeur.

Camer.be: Darren Lambo Ebelle