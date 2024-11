L'Alliance pour une Transition Pacifique : Un Nouveau Souffle pour la Réfondation du Cameroun :: CAMEROON

L'Alliance pour une Transition Pacifique (ATP) a récemment tenu sa 23ème Assemblée de Signataires du Manifeste de la Transition Réfondatrice le 22 novembre 2024. Cet événement marquant a permis de prendre des résolutions cruciales pour les prochaines échéances électorales au Cameroun. L'ATP, une coalition de partis politiques et d'associations, s'engage à œuvrer pour la Réfondation du Cameroun.

Lors de cette assemblée, l'ATP a réaffirmé son engagement à présenter un candidat unique pour l'élection présidentielle de 2025. Ce candidat sera choisi parmi les membres de l'ATP et portera les valeurs de la Réfondation. L'objectif est de proposer une alternative crédible et renouvelable pour le Cameroun, en mettant en avant des politiques inclusives et participatives.

L'ATP a également annoncé la création d'un Comité d'Organisation des Primaires (COP) pour superviser le processus de sélection du candidat. Ce comité sera chargé de garantir la transparence et l'équité des primaires, en veillant à ce que chaque voix soit entendue.

En outre, l'ATP a souligné l'importance de la mutualisation des forces et de l'ouverture à toutes les composantes de la société camerounaise. Cette approche vise à rassembler toutes les énergies pour un projet commun de réfondation nationale. L'ATP appelle ainsi tous les citoyens à se mobiliser et à participer activement aux débats et aux initiatives proposées.

Un point de presse sera organisé dans les prochains jours pour permettre un échange fructueux avec les médias nationaux et internationaux. L'ATP est déterminée à faire entendre sa voix et à porter haut les aspirations du peuple camerounais pour un avenir meilleur.