CAMEROUN :: Yabassi: Le recteur Aurélien Sosso sera intronisé chef traditionnel de Tondè village le 07 août 2021 :: CAMEROON

Après de longues années sans guide à sa tête, Tondè Village dans le canton Wouri-Bwellè, arrondissement de Yabassi, département du Nkam dans la région du Littoral Cameroun, renoue avec l'instance de la chefferie traditionnelle.

En effet, le vendredi 07 août 2021, le Prof. Maurice Aurélien Sosso, Recteur de l'Université de Yaoundé I, Président du Comité consultatif général du CAMES, soutien indéfectible du Président de la République au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), sera intronisé Chef traditionnel de 3ème degré de Tondè Village. Descendant de la famille royale, le Professeur Agrégé de Médecine a, le 05 février 2021, été porté à la tête de la chefferie traditionnelle de Tondè Village, à l'issue d'un vote du collège des notabilités, sous la houlette du sous-préfet de Yabassi, Patrick Landry Adjedja. Le 22 février de la même année, c'est le préfet du Nkam, Che Patrick Ngawashi qui, par un arrêté, a formalisé la désignation du Prof. Maurice Aurélien Sosso, comme Chef traditionnel de Tondè Village.

Très apprécié de la population cosmopolite qui constitue Tondè Village, le Recteur de l'Université de Yaoundé I a, en novembre 2020, offert une grande pirogue à la communauté, ainsi que plusieurs fournitures scolaires aux élèves de l'école publique de Tondè , et des matériels didactiques au personnel enseignant.

Les populations de Tondè Village comptent sur leur nouveau Chef traditionnel, le Prof. Maurice Aurélien Sosso qu'elles ont instamment appelé à être leur guide. Universitaire de gros calibre et à l'autorité scientifique internationalement reconnue, le Recteur de l'Université de Yaoundé I est un homme très pondéré, lucide, rassembleur et toujours à l'écoute de ses vis-à-vis. Ce haut dignitaire Sawa inspire tout ce qu'il y a de confiance et de doigté.

Tondè Village attend impatiemment l'intronisation de son nouveau Chef traditionnel le samedi 07 août prochain.