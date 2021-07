CAMEROUN :: Baptist native church in Cameroon: des nouveaux pasteurs ordonnés

La cérémonie d'ordination à la Baptist native church in Cameroon (Bncc), se déroule le dimanche 25 juillet 2021 au temple Baptiste, la Cité des leaders, sis au quartier Titi-garage à Yaoundé.

Ils seront désormais appelés révérend. "C'est la manifestation d'une formation en théologie exemplaire". C'est fait pour Lynda Besnard Bengono Amougou, Ghislain Bikie Minkoulou, Landry Anicet Minkoulou et Frank Abondo. Ils reçoivent leurs attributs : robes de célébration de culte, col pastoral et autres. Pour l'officiant officiel, le Rev Dr Henri Yves Eyoum, ce sont des outils de travail, " le bouclier contre toute attaque, mais surtout, ce qui marquera votre dignité", dit-il en les ordonnant de renoncer à la haine, à l'hypocrisie et à tout ce qui n'est pas à l'image de Dieu. Mais de faire honneur à l'église des mois et des années à venir. " Vous devez être non seulement des messagers, mais des voyants, des proactifs, donc ceux qui voient le mal de loin et préviennent la nation, les communautés et les familles".

Chacun des élus reçoit en outre, un certificat d'ordination "pour servir et faire valoir ce que droit", précise l'officiant officiel. Quatre bibles et 4 bouteilles d'huile d'onction leurs sont également offertes.

La célébration

Le rituel d'ordination dure près d'une heure de temps. Les appelés sont couchés à plat- ventre sur les nappes, la tête posée sur le taie d'oreiller. Le Rev Dr Henri Yves Eyoum, les oint avec l'huile d'onction, le pied et le pouce de la main droite.

Pendant ce temps, la chorale et les fidèles chantent à tue-tête. La pluie qui tombe sur le toit du temple, ne perturbe pas la cérémonie. "C'est la pluie de bénédiction", reconnaît un membre de la famille d'un ordonné. Le moment de concentration dure une quinzaine de minutes. Les caméramans et d'autres preneurs de vues sont priés de ne pas s'approcher du sanctuaire d'ordination. "C'est un moment particulier, aussi bien sur le plan physique et mystique", déclare le Rdv Dr Henri Yves Eyoum. Il ajoute que c'est le moment où il confère la pleine vertus et la pleine autorité à ceux qu'il appelle les "appelés de Dieu". Et de conclure pour s'en réjouir que les appelés sont des intellectuels aux profils différents.