La semaine de la cuisine italienne:les produits italiens ravivent les papilles gustatives à Yaoundé

"Benvenuto"lâche ainsi un Italien à l'entrée du site de la foire."La mozzarella, la pizzeria, la pasta, fromage séché, les vins moelleux produits depuis les montages d'Italie, une trillade de produits italiens exposés dans les différents stands séduisent les visiteurs.

La diplomatie culturelle entre l'Italie et le Cameroun est belle et bien visible à travers cette 9ieme édition de "la semaine de la cuisine italienne dans le monde" .

Après le succès retentissant du côté de Douala la semaine dernière, la capitale politique Yaoundé a vibré en son et en couleur hier 20 novembre avec le lancement des festivités.

Cet événement, organisé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), met en valeur la gastronomie italienne à travers des expositions et des dégustations. L’accent est mis sur la "Dieta Mediterranea et la Cucina delle Radici", en soulignant leur rôle dans la santé et la tradition.

«La Semaine de la Cuisine Italienne 2024 se veut un moment de célébration des produits et du savoir-faire italiens à l’international» précise l'ambassadeur d'Italie au Cameroun , Filippo Scammacca Del Murgo face à la presse. Elle permet aussi de souligner l’importance de la cuisine italienne dans le monde.

Précisons que les festivités de Yaoundé qui se poursuivent jusqu'au 22 novembre prochain sur l'esplanade du Drinks Center de Yaoundé ont vu la participation de l'ancienne miss Cameroun , Valérie Ayina qui est venue témoigner des prouesses culturelles en matière de gastronomie donc regorgent l'ami frère du Cameroun "l'Italie " par ses bons vins moelleux, infiniment irrésistible.

Une dizaine de stand occupent l'esplanade du Drinks Center alliant produits locaux et italiens , au bonheur des visiteurs et amoureux de la gastronomie italienne .

"Bellissimo", les invités ont pu goûter aux délices culinaires et vins moelleux italiens lors de la visite des stands d'exposition. En occurrence, des pâtes alimentaires produites au Cameroun avec la technologie italienne ( le Carino), les vins moelleux séduisants qui vous emportent tout droit vers l'Italie: 'Mama miya'aa, lâche un visiteur.

Après ce tour du propriétaire les convives de M. L'ambassadeur d'Italie au Cameroun ont scellé cette alliance de longue date entre le Cameroun et l'Italie autour d'un repas gastro- Italie-Cameroun.