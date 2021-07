CAMEROUN :: Félicitations au Pasteur Ombang Etath, Administrateur Directeur Général «LA REGIONALE BANK » :: CAMEROON

Monsieur l’Administrateur Directeur Général,

Souscripteur des actions de votre institution, dans le cadre de son redimensionnement et de son conditionnement pour le passage du statut de Microfinance, dont vous êtes d’ailleurs un des experts mondialement reconnu par les plus grands partenaires financiers, au statut de Banque pleine, j’ai eu le privilège de compter parmi les invités spéciaux le 16 Juillet 2021 à Douala, lors de sa cérémonie de première cotation à la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique Centrale (BVMAC).

En effet cette cérémonie aussi exceptionnelle qu’historique, qui n’arrive qu’une seule fois dans la vie d’une institution, présidée par Monsieur Louis Paul Motaze, Ministre des finances de la République du Cameroun, a connu la participation de nombreuses sommités financières, politiques, économiques et administratives nationales et internationales.

Monsieur l’Administrateur Directeur Général,

Avec votre humble permission, je voudrais relever ici pour que la postérité retienne, la symbolique du moment, le caractère unique et positif de la démarche, et les espoirs lumineux que vous avez engendrés, en faisant le pari de la transparence. Il s’agit du choix du partage, de la cogestion et de positionnement dans la stratégie d’un développement réel, moderne et respectable, à la fois de « La Régionale Bank », du secteur financier dans son ensemble, et de notre pays globalement.

Comme je l’ai souligné promptement et très honnêtement face à la presse, vous avez ouvert une ère nouvelle, en indiquant clairement, après les désastres et l’effondrement des entreprises et des richesses familiales sectaires, dont aucune ou presque ne survit à la disparition de leur créateur, la solution idéale. C’est la voie idéale pour la construction effective d’un patrimoine stable et par conséquent d’une base pour un capitalisme africain authentique, pérenne et transcendant les vicissitudes individuelles. Il s’agit à n’en pas douter, d’une autre volonté, haute, salvatrice et solidaire de partager, un souci d’éduquer et de donner la chance à tous, de devenir propriétaire sûr, en intégrant un mouvement développant collectif. Tous les analystes sérieux des économies africaines ont depuis reconnu, que c’est cette voie, cette démarche qui nous a toujours manqué.

L’avancement de l’humanité, grâce aux innovations des sciences et des techniques, repose sur la détermination, l’intelligence et l’action des pionniers. « La Régionale Bank » en devenant la première institution financière de la sous-région à entrer en bourse, est devenue indiscutablement la pionnière. Puisse alors votre/notre exemple et le précieux message qu’il véhicule, être entendu, comme l’a si bien martelé le Ministre des finances !

Aussi, en vous exprimant toute ma joie d’être des vôtres, de la famille de « La Régionale Bank » appelée à s’agrandir d’avantage, je vous prie d’accepter, Monsieur l’Administrateur Directeur Général et très cher frère, mes encouragements ainsi que mes sincères félicitations. Je vous assure de mon soutien infaillible, que témoigne ma haute et fraternelle considération./.

Copie : MINFI