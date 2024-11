CAMEROUN :: 10 ans avec le Saint-Siège, 22 ans de Synergies Africaines :: CAMEROON

Le représentant de l'État du Vatican a été reçu en audience par le président de la République à Yaoundé, cependant que l'ONG Synergies Africaines célèbre ses 22 ans d'activité.

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics paraissant à Yaoundé, la capitale politique et siège des institutions, ouvre son édition sur la Coopération Cameroun-Vatican. Ce quotidien de la capitale parle "Des actes qui font foi". Et pour cause, au menu de l'audience accordée hier matin par le Président Paul Biya au secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales à la Secrétairerie d'État du Saint-Siège, envoyé spécial du Pape François, l'évaluation de l'Accord-cadre sur le statut juridique de l'Église catholique, 10 ans après, et la situation dans le monde.

Cette coopération entre le Cameroun et le Saint-Siège consacre "Une décennie de partenariat célébrée". Pour le journal Le Drapeau de Yaoundé, le président de la République, Paul Biya, a accueilli au Palais de l'Unité, ce lundi 18 novembre 2024, Mgr Paul Richard Gallagher, Secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales dans une rencontre chaleureuse marquant le dixième anniversaire de l'Accord-cadre entre le Cameroun et le Saint-Siège. Cet échange a permis de mettre en lumière les avancées de cette collaboration et d'explorer de nouvelles perspectives pour renforcer les liens diplomatiques et sociaux entre les deux entités.

L'autre sujet est l'Organisation Non Gouvernementale ONG Synergies Africaines, une initiative de Chantal Biya, l'épouse du Chef d'État du Cameroun Paul Biya. Après 22 ans d'activités dans le but d'assurer le bien-être des populations, le journal Le Point a un seul mot : "Digne...". Pour le journal, avec actions et caractères, cela fait 22 ans que la Première Dame du Cameroun s'est lancée dans cette initiative philanthropique qui, chaque jour, ne cesse de faire des émules. Ses œuvres fortes et perspicaces ont révolutionné l'humanitaire, plaidant pour une cause meilleure des classes défavorisées au Cameroun, en Afrique et dans le Monde...