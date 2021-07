CAMEROUN :: Réseaux sociaux : La pornographie tisse sa toile :: CAMEROON

Ces derniers temps au Cameroun, les vidéos et images à caractère pornographique inondent les plateformes digitales. Le gouvernement, la Commission des droits de l’Homme et les organisations de la société civile montent au créneau et appellent à une application sans faiblesse de la loi contre les auteurs et leurs relais.

Le 16 juin dernier, en début d’après-midi, les abonnés des réseaux sociaux Facebook et WhatsApp ont été choqués par une troublante vidéo montrant un moment d’intimité entre un homme dont le visage est soigneusement caché et une jeune femme visiblement sous l’effet de stupéfiants. Les images mettent en scène, a priori, un célèbre journaliste camerounais qui apparaît d’ailleurs bras dessus bras dessous avec la jeune dame qui présente un exemplaire d’un livre récemment publié par le patron de presse et qui venait de lui être dédicacé. La séquence qui dure à peine deux secondes devient virale en un temps. Plusieurs abonnés montent au créneau pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’atteinte à la pudeur. L’homme des médias, principal mis en cause ici, tente du mieux qu’il peut de se dédouaner. Dans un premier temps, à travers une mise au point publiée le même jour sur sa page Facebook, il essaie de se blanchir en affirmant ne pas connaître ces personnages qu’ils présentent simplement comme des admirateurs qu’il a commis l’erreur de laisser dans son bureau, le temps de boucler un programme à la radio.

Sous la pression des internautes qui trouvaient trop facile l’explication donnée par celui que beaucoup soupçonnent d’être l’acteur principal de la scène obscène, le journaliste finira par avouer qu’il connaissait le deuxième homme dont les parties intimes apparaissent dans la partie de fellation filmée. Dans la levée de boucliers qui s’en suit, beaucoup souhaitent que la justice se saisisse de cette affaire dans laquelle la dignité d’une jeune fille au visage enfantin est bafouée en mondovision. L’événement polarise d’autant plus l’opinion que, depuis au moins 24 heures, une vidéo de même nature impliquant un lanceur d’alertes qui a pignon sur rue tournait en boucle sur les réseaux sociaux. Cette dernière, plus longue, présente le principal concerné en plein ébats sexuels. Dans une interview, il affirme avoir réalisé ladite vidéo avec son épouse en 2019. Pour comprendre sa présence dans les réseaux sociaux, il affirme que la sextape a été volée de son téléphone lors de son interpellation par la police il y a deux ans.

Même si ces cas de sexualité mettent en scène pour la majorité des hommes et des femmes majeurs, l’opinion publique ne tolère pas leur présence sur Internet. D’autres, plus crus, vont s’en suivre au grand bonheur des voyeurs. Cette fois encore, la toile s’embrase avec entre autres, un acte sexuel entre une femme qui est présentée comme l’épouse d’un employé de banque. L’on affirme que c’est son époux, jaloux, qui aurait divulgué la vidéo. Des photos nues d’une autre femme qui auraient été postées par un tradipraticien qui reprochait à cette dernière de n’avoir pas respectée ses engagements, sont aussi publiées.

Pr Abena Ondoa

Malgré l’indignation, il faut admettre que le nombre de partages et de vues de ces moments d’intimité est impressionnant. « D’où vient cette nouvelle perversité de publier des ébats sexuels ? », s’interroge un abonné, qui poursuit en se demandant si la nouvelle mode consiste à se filmer en faisant l’amour et balancer par la suite dans les réseaux sociaux. « Cette histoire de nudité qui se retrouve sur la toile me révolte au haut point. Le pire est que même les femmes s’y mettent, c’est désolant », ajoute un autre internaute qui propose que la justice condamne à au moins à cinq ans de prison ferme assortie d’amendes. De telles décisions pourraient contribuer à dissuader d’éventuels auteurs à l’avenir. L’indignation va au-delà des réseaux sociaux. La Commission des droits de l’Homme du Cameroun (CDHC), dans un communiqué daté du 08 juillet dernier, dénonce des « comportements et attitudes irresponsables de la part de certaines personnes privées et de certains agents publics à la moralité douteuse ou en mal de notoriété ».

Le président de cette institution, James Mouangue Kobila, condamne la capture et la diffusion à travers les réseaux sociaux et autres plateformes numériques, d’images et vidéos choquantes qui portent gravement atteinte à la dignité humaine, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité physique et morale, au droit à l’image, à la présomption d’innocence, à la pudeur et à la morale publique ainsi qu’aux bonnes mœurs. La Commission des droits de l’Homme et des libertés du Barreau du Cameroun que préside Me Christian Daniel Bissou est également montée au créneau. De même que la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff), Pr Marie Thérèse Abena Ondoa, qui, le 23 juin, condamnait cette déferlante d’images et vidéos pornographiques. Sur le cas de la jeune fille qui apparaît dans la vidéo tournée dans le bureau du journaliste, elle est allée jusqu’à suggérer à la famille de la victime de saisir la justice, tout en lui promettant son soutien éventuel pour la suite de procédure.

Choc des civilisations

Pour comprendre cette banalisation de la sexualité, l’anthropologue Paul Abouna fait savoir que celle-ci peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Il avance, notamment, la raison économique, car, dit-il, « le sexe est devenu un bien marchand et pour mieux le vendre, il faut l’exposer ». Elle semble donc bien lointaine, l’époque où, dans l’Afrique traditionnelle, le sexe était tabou et protégé pour une raison simple : « la sexualité en Afrique est une sexualité de reproduction ; c’est pourquoi on protégeait le sexe. En Afrique, il est connu qu’il n’y a de richesse que d’Homme, on ne peut donc pas exposer sa source de richesse, davantage le sexe le la femme, car c’est lui qui donnait la vie.

La sexualité occidentale est moins une sexualité de reproduction, mais plus celle du plaisir. La surexposition du sexe dans les médias correspond à ce choc de civilisations ». Même si le sexe tend à se banaliser, il faut signaler que l’article 74 alinéa de la loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité, prévoit un « emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000Fcfa ; quiconque ; a moyen d’un procédé quelconque, porte atteinte à l‘intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel. »