Winmax la nouvelle plateforme de paris sportifs débarque au Cameroun :: CAMEROON

Elle a été présentée au public de Douala ce dimanche 11 juillet à l’occasion de la finale de la coupe d’Europe des nations.

C’est vraiment un catalyseur du développement sportif , une véritable chance d’améliorer les choses. Ces mots sont de marylène Owona directrice de l’agence de communication Kouaba qui s’occupe du déploiement de Winmax décrivent à suffisance la volonté de ce nouvel opérateur de Paris sportifs de s’installer dans les esprits des parieurs et des sportifs camerounais.

Dans un contexte camerounais où la concurrence s’est considérablement imposée, il faut pouvoir faire bouger les choses en étant différent. Pour s’imposer, les nouvelles entreprises de paris sportifs locales qui prennent la suite des étrangères qui elles ont déjà une longueur d’avance doivent innover en terme d’offres. C’est donc Dans le but de s’imposer et d’impacter la société en même en temps que Winmax fait son entrée dans l’arène et promet de mettre la barre très haut. Winmax.cm qui a été officiellement lancé ce dimanche 11 juillet 2021 à Douala, Winmax se présente comme « un opérateur de Paris sportif camerounais avec une licence camerounaise et géré par de camerounais » pour reprendre dles mots de Marylène Owona.C’est dans une grande ambiance que tout s’est déroulé à la villa Ben et Suzy maison d’hôtes sis Total Logbaba. Pour l’occasion, les invités, ont pu regarder la finale de l’Euro 2020 tout en dégustant un festin ensemble et dans la joie.

Winmax.cm est sans doute la révélation et la preuve que le Cameroun est dans une grande phase évolutive

On n’assiste pas chaque jour à la présentation d’un produit camerounais. Malgré la volonté des pouvoirs publics de promouvoir le Made in Cameroun cette tendance tarde à se démarquer effectivement. on a tendance à voir des entreprises qui font soit dans l’alimentation, soit l’habillement etc. mais cette fois c’est différent. Une entreprise camerounaise va tenter de déjouer tous les pronostics. De quoi susciter un grand intérêt chez les camerounais très friands de nouveautés. Pour s’installer dans la durée ,Winmax.cm envisage une collaboration avec les fédérations sportives camerounaises pour améliorer la situation sportive dans laquelle le pays se trouve et organisera dans la foulée des championnats dans les villes de Douala et Yaoundé pour les jeunes. Ce qui constituera la première phase et contribuera au déploiement de la plateforme Winmax.cm dans tout le pays.

Une Plus-value avantageuse pour les parieurs

Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle plateforme winmax.cm c’est qu’elle offre des services différents et mieux améliorés. Winmax dispose d’une licence camerounaise et est géré par les camerounais et celui-ci va permettre de créer l’emploi local et de porter les valeurs. Winmax.cm dispose des meilleures côtes du marché. C’est bien la raison pour laquelle Marylène Owona déclarait hier face à la presse que « parier sur le site c’est forcément gagner plus ».

Chaque nouvel inscrit sur la plateforme bénéficie d’un pari gratuit de 5 000fr. Dimanche déjà , de nombreux invités à la cérémonie ont pu en bénéficier. Notamment en pariant aussi sur la finale de l’euro qui a été remportée aux tirs aux buts par l’Italie face à l’Angleterre.