PRISE D'OTAGES/ADAMAOUA : Désaccord parfait entre le gouverneur et la population du Faro et Déo

À la suite d’une déclaration de Kildadi Taguiéké Boukar faisant état d’aucun cas d’enlèvement dans la région depuis le début de l’année, des voix s’élèvent pour déplorer des prises d’otages.

Une bonne frange de la population du Faro et Déo n’a toujours pas digéré la déclaration du gouverneur de l’Adamaoua dans l’édition 1524 du 21 juin dernier de votre journal. Kildadi Taguiéké Boukar avait alors affirmé que : « Dire que le phénomène des prises d’otages a totalement disparu dans la région de l’Adamaoua, serait osé. Mais il est un fait, la situation a changé. Avec les forces de défense, le concours de la population, nos efforts finissent par porter des fruits dont nous sommes fiers. (…) Le bilan dont je parle date depuis 2020, peut-être avant même. Il y a eu des cas résiduels. Mais ce bilan, c'est depuis janvier à date. De janvier à juin 2021, je puis vous affirmer qu’il n’y a eu aucune prise d’otages dans l’Adamaoua ».

Aussitôt ladite publication faite, des langues se sont déliées pour contester en sourdine les déclarations du chef de terre. « Nous sommes scandalisés quand monsieur le gouverneur de la région de l’Adamaoua parle de zéro enlèvement depuis le début de l’année 2021. Et pourtant, l’arrondissement de Mayo-Baléo connait plusieurs enlèvements avec 5 personnes tuées. En tout cas, peut-être que les arrondissements de Mayo-Baléo et Kontcha ne sont pas dans la région de l’Adamaoua », pouvait-on entendre ici et là.

Des semaines plus tard, des filles et fils du Faro et Déo n’en reviennent toujours pas. Ils se remémorent le sanglant début d’année avec la violente attaque qui a été baptisée « carnage de Wouldé » dans l’arrondissement de Tignère. Trois personnes étaient alors tombées sous les balles des preneurs d’otages, soutient-on. De fait, relate une source locale, un jour de février 2021, « les preneurs d’otages sont venus prendre la belle-sœur du nommé Alhadji Manga qui était enceinte. Ces ravisseurs ont été informés de ce que le BIR était à leur poursuite quant au même moment, trois personnes allaient à la chasse sur une moto. Du coup, lorsque les preneurs d’otages les ont vues, ils ont ouvert le feu tuant sur le coup les trois personnes ». À en croire d’autres témoignages à Wouldé, «il y a des gens dans la communauté qui continuent de recevoir les appels des preneurs d’otages. Il y a une de leurs cibles qui a simplement déménagé de Wouldé pour Tignère ».

OTAGES LIBRES

Dans le registre des attaques sporadiques, affirme-t-on, le nommé Hamza Nassourou a été enlevé le 15 février 2021, tout comme Hamadama Hassan dans la localité de Kukumti, sur la route de Kontcha, après la petite localité de Garnaké. « Ils étaient trois, notamment Hamza Nassourou, Hamadama Hassan et Ousseini Ibrahim », confirme une source locale.

En mars 2021, des sources locales déclarent qu’un braconnier a été enlevé à Almé (arrondissement de Mayo-Baléo), mais libéré trois jours plus tard. Ce même mois, précisément le 25 mars, les nommés Souley Soumou, Adamou Ibrahim et Yakoubou ont été tués dans une brousse de Mayo-Baléo ; tous étaient de la localité de Kukumti. « Ils étaient allés à la pêche et ont été tués. Les bras de la 4e personne ont été amputés par les ravisseurs, croyant qu’il était déjà mort. Il a été sauvé à l’hôpital de Mayo-Baléo où il se trouve toujours actuellement », informe-t-on. Le 06 avril 2021, c’était au tour du nommé Adamou de voir ses deux bras cruellement sectionnés par les preneurs d’otages dans son village Becti. Les preneurs d’otages, ont également enlevé l’épouse du chef du village Mayo-Kaoulédji, la nommée Djoumai, mère d’un enfant de trois mois, le 19 avril 2021. « Elle a supplié ses ravisseurs de la laisser partir avec son enfant de trois mois, ils ont refusé. Heureusement, elle a été libérée trois semaines plus tard », indique-t-on.

MALENTENDUS FÂCHEUX

Même les chefs de villages ne sont pas épargnés. Soumou Oumarou, chef du village Malti par Almé, a été attaqué le 23 avril 2021. « Lui aussi a été libéré trois semaines après sa captivité », confie une source locale. Le 25 avril 2021, le nommé Dofta a été enlevé sur la route de Mayo-Kaoulédji, dans l’arrondissement de Mayo-Baléo. « Il a dit s’être libéré lui-même, trois semaines après. D’après lui, il a profité d’un moment où ses ravisseurs étaient endormis pour prendre la poudre d’escampette », poursuit une source. « Tous ces tristes événements ont été recensés par le préfet. Il ne peut pas avoir un problème dans un arrondissement sans que le sous-préfet n’informe sa hiérarchie. Et le préfet remonte aussi l’information à sa hiérarchie, le gouverneur. Donc, on ne comprend pas le pourquoi de cette déclaration du gouverneur. Quand le gouverneur a même dit qu’il n’y a eu aucun enlèvement dans l’Adamaoua depuis le début de l’année 2021, le sous-préfet de Mayo-Baléo a fait le tour des villages où il y a eu des enlèvements, croyant que les gens allaient se soulever. Il a calmé la population. On a donc de la peine à croire que ces événements ont été cachés à l’autorité administrative, le gouverneur notamment. C’est donc lui seul qui sait pourquoi il a dit qu’il n’y a eu aucun cas d’enlèvement dans l’Adamaoua depuis le début de 2021. Pour ce qui est des forces de défense, nous savons que chaque fois qu’il y a un enlèvement, le commandant du BIR et le commandant de compagnie sont informés », rassure une source locale.

Pour lever l’équivoque sur les propos du gouverneur de l’Adamaoua, le préfet du Faro et Déo, Auguste Essomba, se montre pédagogique, apportant plus amples informations sur la situation de son département. « Depuis le début des opérations de ratissage le 15 mai 2021, effectuées par les forces de défense et de sécurité, nous déplorons un seul cas d'enlèvement. L'otage a d'ailleurs été retrouvé et libéré par nos forces de défense. Pour revenir à l'intervention de M. le Gouverneur, il faut relever que ses propos ont été mal interprétés. M. le Gouverneur n'a pas dit qu'il n'y a eu aucun cas d'enlèvement, mais il a dit et je le réitère ici, qu’il n'y a aucun compatriote en captivité jusqu'à date dans le Faro et Déo », a déclaré le préfet.