Cameroun 2025 : Un nouveau septennat de Paul Biya serait « politique suicidaire », selon un expert

Un éminent politologue camerounais tire la sonnette d'alarme concernant une éventuelle candidature de Paul Biya aux élections présidentielles de 2025. Lors d'une intervention remarquée sur la chaîne STV dans l'émission "ENTRETIEN AVEC", l'expert, livre une analyse sans concession sur l'avenir politique du Cameroun.

"2025-2032 serait un septennat de trop pour Paul Biya", affirme catégoriquement le spécialiste. Une déclaration qui fait écho aux préoccupations grandissantes concernant l'âge avancé du chef de l'État camerounais, qui cumule déjà 42 années au pouvoir.

À 91 ans, Paul Biya fait face à des questions cruciales sur sa capacité à diriger le pays pour un nouveau mandat. Le politologue met en garde contre l'influence des proches du président : "Ces thuriféraires de son clan, en l'invitant à se représenter en 2025, se préoccupent davantage de leur devenir que du sien", analyse-t-il.

L'expert politique recommande au président Biya d'opposer "une fin de non recevoir" aux sollicitations de son entourage pour une nouvelle candidature. Cette prise de position intervient dans un contexte où le débat sur la succession du président Biya devient de plus en plus pressant.

Cette analyse rejoint les interrogations de nombreux observateurs de la vie politique camerounaise, qui s'inquiètent de l'absence de préparation d'une transition politique dans le pays. La perspective d'un nouveau septennat soulève des questions fondamentales sur l'avenir démocratique du Cameroun.