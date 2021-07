CAMEROUN :: D’jino art contest:Le coup de pouce de le SABC aux amateurs d’art plastique :: CAMEROON

Cette compétition va permettre aux artistes d’accroître leur visibilité

Le mardi 29 juin à Douala, les responsables de la société anonyme des brasseries du Cameroun ont réuni les hommes et femmes de médias de la ville pour leur présenter le D’jino Art Contest.il fait dire que le secteur de l’art plastique a longtemps souffert au Cameroun d’un manque de visibilité et d’accompagnement. depuis peu tout de même , certains mécènes commencent à s’intéresser de plus en plus à ce domaine en apportant leur contribution par le développement des concepts. C’est le cas avec la SABC qui avait lancé en son temps le projet « Le crayon de Djino », un concours d’art exclusivement réservé aux enfants. Après une pause et un temps de réflexion c’est désir sous l’appellation de Djomo Art Contest qu’on retrouvera ce concept., « Le crayon de Djino » est de retour, mais sous une autre appellation.

Devant les journalistes, le promoteur de cette initiative sous la bannière de son produit premium Djino a tenu à présenter les nouvelles orientations de la compétition qui va animer les deux mois de vacances qui arrivent bientôt.

Étant donné que L’actualité est dominée par la crise Covid-19, les participants de cette première édition du Djino Art Constest nouvelle version vont devoir proposer leurs travaux sur le thème « Art fights Covid ». À travers cette thématique, il est question de montrer l’impact de l’art comme un moyen d’éveil des consciences dans notre quotidien, mais également une opportunité pour ces artistes talentueux de montrer au monde ce dont ils sont capables faire. Le challenge est ouvert aux illustrateurs, graphistes et street artist de nationalité camerounaise dont l’âge varie entre 15 ans et 35 ans. Les candidats désireux de participer, mais qui ne remplissent pas le critère de l’âge peuvent envoyer leurs dossiers après avoir présenté une autorisation parentale. Les fiches d’inscription sont déjà disponibles sur la page Facebook Djino Cameroun. Le montant de la cagnotte sera partagé entre les vainqueurs de chaque région soit 3000000 F CFA.

Pour la réussite de ce rendez-vous, l’entreprise brassicole a fait appel à l’expertise du collectif Baladis, représenté ce jour par Didier Toko, promoteur du DOMAF qui fêtera du 25 au 28 novembre ses dix ans. « Nous la team Baladis composée de Guy Kouékam et Arnaud Keuleu ( Keulion) on a pris sur nous le soin de participer à ce projet parce que souvent les gens n’ont pas conscience de la valeur que les artistes ont dans notre société. Quand on a une chance comme celle de pouvoir avoir une marque qui s’adosse à un segment de la créativité de l’art plastique, on doit tout faire pour pouvoir garantir que ça se passe dans le meilleur des cas » explique le directeur artistique du groupe qui est également membre du jury dudit concours.