Cabral LIBII : « Il faut un véritable plan de rénovation ferroviaire au Cameroun »

Quel regard portez-vous au nouveau service du train ?

Je suis issu d’un département traversé par le train et je peux vous dire que la liesse atteste le soulagement. Mais, il faut le dire le rail au Cameroun est vieillissant et ce n’est un secret pour personne. Dans le monde, les usines fabriquent de moins en moins du matériel ferroviaire pour le rail métrique. Avec ce rail métrique, nous aurons difficilement du matériel de remplacement de dernière génération. On se contentera des rebus de ce qui constitue encore les lignes secondaires dans la plupart des pays de l’Europe et d’Asie.

Les wagons eux-mêmes sont vieux. Derrière ce soulagement ponctuel et momentané qui va quand même aider les populations, il faut immédiatement derrière qu’il y ait un véritable plan de rénovation ferroviaire au Cameroun, avec un nouveau rail et du nouveau matériel et pourquoi pas une industrie du rail. Il faut que le Cameroun ait un regard émergent et fasse des choses futuristes et modernes. Ceci est bien sur le moment, mais ça ne peut pas tenir longtemps. La vétusté des wagons et du rail peut vite faire que les populations replongent dans le désarroi.

C’est déjà ça, mais il faut très vite se mettre au travail. Parlant du coût, il faut voir le rapport qui peut exister entre le prix et la qualité du service qui est rendu. Je n’ai pas fait d’études particulières sur la question, mais tant que la rentabilité n’est pas bonne le coût sera toujours un peu plus élevé. Le propriétaire qu’il soit public ou privé, tant qu’il ne fait pas un chiffre d’affaires satisfaisant, il sera obligé de tenir encore le prix d’achat du service et c’est logique.

Cependant, la question du tarif reste pertinente puisque relevant du volet social du transport ferroviaire, et le train voyageur n’incombe pas de Camrail mais à l’État du Cameroun et c’est à lui d’acheter de bons wagons, de veiller à ce que le prix soit accessible aux utilisateurs, même dans l’hypothèse où il faut envisager des subventions, cela lui incombe toujours. Maintenant que le train a repris, moi à l’Assemblée je serai attentif à cela, pour exercer la pression nécessaire sur le ministre des Finances et des Transports, afin que le citoyen desservi par ce train ne soit pas asphyxié par le coût du transport ferroviaire. On y veillera, le temps pour moi d’y voir plus clair.