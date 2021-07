CAMEROUN :: Camrail : un train express, 4 nouvelles locomotives, un nouveau départ. :: CAMEROON

La double cérémonie de mise en service du train express et l’inauguration des 4 locomotives acquises par l’État a eu lieu à la gare routière de Yaoundé. Pour un départ donné à Douala. Strass et paillettes sur une occasion emprunte de solennité. Camrail fait sa mue.

Un voyage inaugural a été organisé par Camrail, entre Douala et Yaoundé. En présence da la presse dans toutes ses déclinaisons. Et le train a sifflé. Sept fois. A Douala et Yaoundé. Ainsi les gares d’Edéa, Messondo, Eseka, Makak et Ngoumou. Au total, 5 arrêts de 2 minutes chacun, on est désormais en voyage express. L’itinéraire relie la capitale économique à la capitale politique. On l’emprunte pour les affaires ou les besoins administratifs. Il faut faire vite et Le train express est bienvenu pour le confort du voyage. Camrail a mesuré l’ampleur de la situation, entièrement climatisées, les voitures sont confortables. Chaque passager profite des prises qui ont été installées pour la recharge des téléphones et des ordinateurs portables. Mais aussi des wagons-Bars-restaurants et des espaces dédiés aux familles et amis.

A 6h00, le départ a été donné ce 1er juillet 2021 à Douala. A 10H 45mn, le train entrait en gare à Yaoundé. Ce sera comme ca tous les jours, nous rassure t on dans le staff de Camrail « time is money ». Ceci a été rendu possible grâce au travail de renouvèlement sur la voie. Il s’est agi notamment du remplacement des traverses en bois et celle du béton et le remplacement du rail de 36 KG pour celui de 54 kg plus résistant et plus durable. Au cours de son allocution, le Directeur général l’a d’ailleurs souligné « Camrail a travaillé en permanence et avec humilité pour améliorer le système de sécurité du transport ferroviaire » pour le grand bonheur des voyageurs.

Le train a sifflé à Yaoundé et le décor était déjà planté, celui des grandes solennités. La cérémonie, présidée par la ministre des transports, représentant personnel du premier ministre était courue. L’occasion était donnée pour rappeler une des missions régaliennes de l’Etat « le transport des personnes et de leurs biens » Aussi, en accords entre l’État et Camrail, un plan transport voyageur est établi tous les 3 ans. Il définit ; les tarifs, les horaires et les différentes localités ou le train doit marquer un arrêt. C’est dans cette dynamique que le ministre a procédé au lancement du train Express et de mise en service officielle des quatre (04) locomotives acquises par l’Etat et dédiées au transport voyageur. Une parfaite illustration du partenariat public-privé que le Directeur de Camrail, Pascal Miny a apprécié à sa juste valeur.

Pour le reste et sur le parcours du train Express, on a scandé « Malo malam » et Merci Camrail.