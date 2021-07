CAMEROUN :: Le train Express lancé, l’honorable Manfouo David conspué. :: CAMEROON

Revue de la presse. Près de cinq ans après la catastrophe ferroviaire d’Eseka, revoici le train express qui relie les villes de Douala et Yaoundé. Sur la tribune de l’assemblée Nationale, un député RDPC, parti au pouvoir a fait une proposition qui secoue l’opinion publique.

Le journal Mutations ouvre son édition de ce jour par cette « Proposition indécente ». Pour avoir suggéré d’injecter le vaccin anti-Covid dans de l’eau minérale, question de toucher la majorité des Camerounais, le député Rdpc est voué aux gémonies. La réponse du ministre de la Santé publique et la ligne de défense du parlementaire.

Cette proposition controversée suscite des diverses réactions : pour ou contre Manfo. Forum Libre apporte sa touche dans le débat. Pharmacopée traditionnelle contre la Covid-19 et Eau minérale : « Comment les propos de l’Honorable Manfouo David ont été travestis » Et donne la parole à l’élu de la Nation. Accusé d’avoir recommandé l’injection du vaccin anti-covid dans des bouteilles d’eau minérale, l’Hon Manfouo David, le député Rdpc des Bamboutos, dément, avec la dernière énergie, cette fausse nouvelle montée de toutes pièces. Ceux-ci ayant pris le soin d’inonder les réseaux sociaux en diffusant en partie la vidéo de son passage à l’Assemblée Nationale, dans le seul but de ternir son image aux yeux de l’opinion. Pour rétablir la vérité, l’élu de la nation vient de rendre public à cet effet, une note.

À travers le ministre des transports, le gouvernement de la République s’est intéressé au Lancement du train Express. Sur le sujet, le journal Équation établit un lien de cause à effet « De l’onction du Gouvernement à la satisfaction des voyageurs ». Parti de la gare voyageur de Bessengue-Douala à 6h du matin, le Train Express est arrivé à la Gare de Yaoundé à 10h45 minutes. Un voyage inaugural qui traduit l’engagement du gouvernement à vulgariser les modes de transport quand il est établi que la route connait une saturation certaine. Les membres du Gouvernement et des invités de marques ont traduit par leur présence les bénédictions qui sied pour un voyage inaugural.

Transport ferroviaire Yaoundé-Douala : « Le train Express opérationnel » écrit le journal Le Soir. Le ministre des Transports, représentant personnel du Premier ministre, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe a présidé hier à Yaoundé, la double cérémonie de lancement du train Express et de mise en service officielle des quatre (04) locomotives acquises par l’État et dédiées au transport voyageurs, en présence de certains membres du gouvernement et d’un parterre de convives.