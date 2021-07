CAMEROUN :: Les chefs Sawa contre les détournements :: CAMEROON

Ils se désolidarisent de tout enfant du terroir dont la responsabilité serait avérée dans des distractions de fonds de la Can ou du Covid-19.

Les chefs traditionnels des villages Sawa du Wouri ne cachent pas leur opposition formelle aux détourneurs de deniers publics. Ils préviennent d’ailleurs qu’ils se désolidarisent par avance de tout enfant du terroir, dont la responsabilité serait avérée dans les distractions des fonds des chantiers de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) et des budgets relatifs à la riposte contre le Covid-19. Les gardiens de la tradition disent se désolidariser aussi de tous ces enfants qui seraient reconnus coupables de détournements de tout autre fonds, « dont un usage judicieux et approprié aurait amélioré le cadre et les conditions de vie des camerounais à Douala », relève un communiqué produit par l’association des chefs traditionnels des villages Sawa du Wouri.

Le document signé de S.M Ruben Ness Essombey Ndambwe, le président de ladite association, a été rendu public à l’issue de l’assemblée mensuelle de cette instance tenue le 20 juin 2021 à la chefferie du village Bonabekombo dans le canton Akwa. Pour les chefs traditionnels, la sanction des instances étatiques compétentes dans le respect des règles et procédures judiciaires ne saurait suffire pour tout enfant du Wouri reconnu coupable. Ceux-ci doivent en outre répondre devant la communauté, soutiennent-ils, en invitant les concitoyens à ne pas couvrir leurs enfants qui seraient impliqués dans de tels actes d’’’agression de la fortune publique’’.

« Il faut que la sanction de la justice soit suivie d’une sanction de la communauté, car il est désormais évident que toute seule, la justice étatique n’arrive pas à endiguer le phénomène. Il faut donc que chaque communauté réprime ses enfants qui font du mal au pays tout entier, au lieu de les couvrir en contrepartie des œuvres sociales ou des cadeaux dont l’origine est illicite », propose l’association des chefs traditionnels des villages Sawa du Wouri.

L’assemblée mensuelle du 20 juin 2021 s’est également penchée sur les questions de désordre urbain à Douala, le phénomène de microbes, les problèmes fonciers, entre autres.