MARIE-YVONNE NGO YOMKIL: PROMOUVOIR LA CULTURE ET L'ENTREPRENEURIAT FEMININ EN AFRIQUE

Marie Yvonne Ngo Yomkil est une camerounaise très ambitieuse, elle est mannequin et depuis une année elle organise un concours de miss entreprenariat, l’équipe de camer.be l’a rencontrée et dans un entretien à bâton rompu, on a pu faire un échange assez fructueux.

Bonsoir Marie Yvonne. pouvez-vous vous présentez à nos lecteurs ?

Je suis Mlle Yvonne Marie Ngo Yomkil, de nationalité camerounaise et je réside précisément à Douala au Cameroun. Je suis mannequin modèle photo, Miss (reine de beauté) et promotrice d'un concours de beauté panafricain dont le but est de promouvoir la culture et l'entrepreneuriat féminin en Afrique.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Le métier de Mannequin est un héritage familial. Ma mère était promotrice d'une agence de Mannequinat ; elle s'était beaucoup investie à l'époque dans ce secteur et en grandissant, j’ai glissé dans le même domaine mais par passion. J’ai commencé au départ dans une agence à Douala puis, j’ai enchaîné des défilés et des concours de beauté. Voilà comment ma carrière s’est construite. Mais s'il faut répondre de façon simple, je dirais que j'ai choisi ce métier parce que il pouvait m’ouvrir des portes pour les secteurs qui m’attiraient métiers aussi. Il s’agissait d’être sous les feux des projecteurs pour m’envoler autrement.

Quels sont les domaines de compétences d’un mannequin ?

Vous savez le mannequinat est un secteur très large ; je dirais qu’un Mannequin qui veut réussir doit assez travailler sur sa personnalité, à cause de l'image qu'il doit présenter. Un modèle est une personne qui est une source d'inspiration pour les autres. Sa notoriété dépend de l'image qu'il montre. Les domaines de compétences résident dans l’éducation, n’est pas mannequin qui veut, il faut de la disponibilité, de l’hygiène de vie irréprochable, Patience, persévérance, Bonne sens de communication (verbale et non verbale), Résistance au stress, Dynamisme, esprit d'initiative, audace, bonne gestion du temps, beauté naturelle et aisance corporelle.

Quels sont les critères recommandés pour se lancer dans ce métier ?

Oui ! Parlant des critères pour se lancer dans le Mannequinat, Il y'a Primo la taille, c'est vrai qu'aujourd'hui le métier donne l'opportunité à tout le monde ; mannequin petites tailles par exemple mais le véritable modèle doit avoir au moins 1m72 pour les mannequins catégorie grandes tailles, il faut très photogénique surtout, avoir un physique atypique sont tout aussi intéressants que les beautés plus classiques. Pour le reste, chaque agence ou chaque marque aura des critères de recrutement différents qui peuvent varier en fonction des tendances actuelles ou du produit qui doit être mis en avant.

Qu’est-ce que ça vous fait d'être étiquetée mannequin ?

Mdr... Être étiquetée Mannequin me fait tellement plaisir, car nombreux se lancent au départ mais très peu y parviennent. Je ne veux pas dire que c'est une affaire de chance mais il faut y croire et travailler dur avec des objectifs visés.

Pour ce qui est de Miss entrepreneuriat, quelle mensuration faut-il avoir pour se présenter et quel âge est requis pour être dans la course ?

Miss Entrepreneurial Young AFRICAN Women, particulièrement a ramolli les conditions de participation afin de donner l'occasion à de nombreuses candidates. Mais nous nous devons respecter un certain standing. Il faut avoir minimum 16 ans jusqu'à 26 ans, être d'origine Africaine et bien-sûr résider dans le pays hôte, mesurer minimum 1,65 m sans chaussures à talons, être dynamique et dotée d'un esprit entrepreneurial. C'est simple comme bonjour !

Peut-on gagner la vie avec ce métier au Cameroun ?

Tout métier procure l'abondance mais ça dépend de comment chacun gère ses activités. Moi par exemple j'ai souvent multiplier des boulots en parallèle lorsque je ne suis pas en train de poser pour un styliste, car l'on doit être polyvalent dans la vie. Maintenant, du moment où tu as travaillé dur pour y arriver et que tu as gagné des contrats et tu as su réinvestir dans des projets porteurs alors là c'est la garantie que ta retraite est assurée. Donc je dirais sans être égoïste que oui on peut gagner sa vie avec ce métier mais en partie préparer un bon plan pour se convertir à autre chose lorsque la carrière sera à terme car faut le dire un Mannequin a un temps sous les feux des projecteurs.

On sait qu’un tel projet demande la mobilisation d’énormes ressources. Avez-vous la politique de vos moyens ?

Assurément, j'ai la politique de mes moyens pour un projet, surtout pour ce qui regarde mon concours de beauté. Mais s’organiser ne réside pas toujours sur l'argent mais sur une bonne équipe, un bon plan d'action et des bons Partenaires, lorsque les 3 sont réunis, on associe la foi et la prière, et le résultat est excellent.

Quels sont les difficultés qu’on rencontre dans ce métier ?

Dans le Mannequinat, humm ! Beaucoup de difficultés vraiment, parfois les harcèlements, les jalousies, les pièges aussi, lorsque vous ne répondez positivement à certaines propositions, vous devez aussi vous préparer à avoir des ennemis. C'est le showbiz, que voulez-vous !

Combien d’hommes t’abordent à la fin d’un défilé pour conquérir votre cœur ?

Pour dire vrai, des cartes de visites, des coups de fils, des propositions de rendez-vous ne manquent pas après un défilé, mais je suis focus, j'évite d'y penser pour ne pas rater mes objectifs.

Quel est ton meilleur souvenir en tant que mannequin ?

Mon meilleur souvenir ! Difficile à dire car ma carrière est jeune mais les souvenirs sont extrêmement positifs. Je me rappelle un jour lors d'un défilé il fallait que chaque personne présente une tenue de créativité (en fait il s’agissait d’un défilé et un concours en même temps), alors j'avais proposé une tenue d'astronaute et toute la salle était sans voix, j'aime sortir du commun pour le démarquer.

Vous dites faire dans l’agroalimentaire également ; c’est quoi l’agro-alimentaire dans un pays comme le Cameroun ?

J'aime votre question ! Vous savez le milieu de l'agroalimentaire au Cameroun est grandissant, je l'avoue nous consommons énormément des produits transformés conditionnés et importés des pays d'Europe mais nous sommes en train de faire un travail remarquable pour notre nation. Aujourd'hui nous trouvons des entreprises qui transforment du manioc pour créer de semoule et vendu en grande surface. J'ai proposé par exemple un produit bio comestibles à base du plantain bio, des pommes et de la patate et lorsque je constate à quel point cela emploi environ une dizaine de personnes, je comprends que l'agroalimentaire a sa place dans le développement du Cameroun et avec l'appui de l'état et des entrepreneurs audacieux, le secteur va être l'un des plus considéré.

Pouvez-vous nous citer quelques grands segments du secteur agroalimentaire au Cameroun ?

Si je dois citer quelques segments du secteur alimentaire, je vous dirai que c’est surtout le secteur qu’on dit secteur primaire, l’agriculture l’élevage la pêche. Je porterai mon regard surtout vers le secteur vivrier qui regorge des produits importants vendus même à l'étranger à l'instar du manioc qui est vendu au Gabon, du plantain aussi et croyez-moi la banane en un an fait des multi millionnaires. Je n'oublie pas le domaine des fruits surtout avec la merveilleuse pastèque qui après 3 mois peut dupliquer le capital de l'investisseur. Je pourrais en faire une liste assez longue.

Quelle est la taille de ce marché au Cameroun ?

Estimer la taille de ce marché demande des analyses techniques en langage sans mathématique, je crois que ce marché est celui qui fait vivre des milliers de domiciles au Cameroun, bien que dans les zones rurales et même urbaines, tant que le sol est fertile et que l'occasion se présente, on ne choisit plus son territoire pour semer.

Le secteur agroalimentaire est-il uniquement agricole ?

Non, pas du tout, il concerne aussi la volaille etc. il s'agit aussi de la transformation des produits, du packaging etc. donc pour la plupart ça ne s'arrête pas seulement à récolter les produits du sol mais il faut transformer, et pourquoi pas exporter. Il faut aussi ne pas mélanger le thème agricole d’Agroalimentaire ! Juste pour une meilleure précision.

Comment voulez-vous conquérir le marché international dans un pays où il y a encore L’insuffisance alimentaire ?

Le Cameroun n’a jamais souffert d’une famine généralisée, il est vrai que les gens manquent de moyen mais on trouve tout au Cameroun c’est d’ailleurs pourquoi on parle de l’Afrique en miniature, Beaucoup de communication publicitaire, de meilleures stratégies marketing, en créant des relations profitables au-delà de nos frontières et exporter dans la mesure du possible. L'insuffisance alimentaire du Cameroun se multiplie à cause du manque des subventions aux associations agricoles, aux agriculteurs. Mais à chacun ses méthodes, je vous rappelle que dans ce même pays il y'en a qui mange correctement et bien, juste en cultivant eux-mêmes leurs semences. Vous savez à quel niveau nous sommes placés dans le secteur du Cacao par exemple. Et aussi notre gouvernement fait tous les efforts possibles pour encourager les entrepreneurs de ce secteur à ne plus rester dans la logique du petit marché mais du marché mondial.

Votre mot de fin.

Je suis vraiment émue du geste dont vous posez en ma faveur. Merci pour l’intérêt que vous portez à ma carrière, mes activités, mes passions etc... Courage à ceux ou celles qui veulent devenir des Mannequins. Courage aux entrepreneurs du Cameroun en particulier et aux Africains en général, devant tous les défis, gardez la foi, l'assurance, la confiance en soit, sortez de vos zones de confort, car il y a des opportunités alléchantes. Il suffit d'observer attentivement. Merci à Camer.be pour l’opportunité que vous m’offrez de parler de mon métier.

Merci pour le temps que tu as daigné nous accorder.