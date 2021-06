CAMEROUN :: Traitement malades Covid-19 à ancien Orca: 5 prisonniers contaminés prennent la poudre d’escampette :: CAMEROON

On parle également de la désertion en partie de la police chargée de la sécurité sur les lieux, entre autres faits insolites qui s’ajoutent à la macabre histoire de ce bâtiment sinistrement célèbre aujourd’hui, destiné à recueillir ces patients dont nombreux seraient passés de vie à trépas de façon suspecte.

Dans un message qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours, le ministre de la Décentralisation et du Développement local (Minddevel), Georges Olanga Obam, demande expressément aux préfets d’inviter, les magistrats municipaux de leur ressort de commandement respectif, à prendre toutes les mesures utiles en vue de la mise en place des mécanismes adéquats pour la vaccination de masse des populations. Une précaution administrative qui témoignerait de l’ampleur de la pandémie de coronavirus au Cameroun en ce moment.

Le Minddevel n’est d’ailleurs pas le seul membre du gouvernement à se faire l’écho de cette volonté gouvernementale, celle de procéder à la vaccination de la grande majorité de Camerounais ; ses collègues l’ayant précédé ou lui ayant emboité le pas en se servant des médias et bien d’autres supports de communication. Mais seulement, cette surenchère dans l’information sur la vaccination contre la pandémie mondiale de l’heure contraste fort avec les attitudes des populations, dont une grande frange a relégué aujourd’hui l’observation, des mesures édictées par le gouvernement pour barrer la route au Covid-19, aux oubliettes.

Mais également avec la désaffection de certains milieux qui étaient devenus du fait de cette pandémie des fourmilières des personnes comme cela est le cas de ce bâtiment qui abritait an- ciennement le magasin Orca et qui, désormais, est affecté à l’accueil des malades de coronavirus. ‘’Ancien Orca’’ situé donc à quelques encablures du carrefour Zoé, sur l’axe qui lie le marché Mvog-Mbi à la poste centrale à Yaoundé, serait menacé, à en croire certaines sources, de fermer ses portes. « Il y a un mé- decin qui me suivait lors de mon séjour là-bas qui m’a dit qu’il y a moins de cinq malades aujourd’hui à Orca. D’ail- leurs, il cherche déjà à ce qu’il soit affecté dans une institution hospitalière de Yaoundé », confie une source qui soutient off record que ce toubib lui a dit que le Cameroun aurait réussi à maîtriser une seconde fois cette pandémie.

Infos ou intox ?

Le mouroir Au niveau d’’Ancien Orca’’, constat est fait selon lequel, la vie reprend droit de cité tout au tour, avec la réouverture de certains commerces fermés pendant de longs mois, dont les propriétaires moralement affectés par le nombre quotidien de décédés sortant de cet immeuble baptisé « mouroir », avaient préféré faire autre chose ou sim- plement rester à la maison. « Aujourd’hui, tout revient à la normal. Nous ne voyons plus ces allées et venues des ambu- lances transportant les malades ou les morts de coronavirus. Ce qui était troublant. Et depuis quelque temps, même la police a déserté les lieux, ce qui explique la fuite des prisonniers malades qui étaient transportés ici, au nombre de cinq », confie sous ano- nymat une source voisine à ce lugubre bâtiment.

Toutefois, face à cette situation qui échappe à la comprenette de nombre de Camerounais, les questions lancinantes se posent. Par exemple, pourquoi, ‘’Ancien Orca’’ ne reçoit pratiquement plus de patients depuis que les dénonciations fusent par rapport aux détournements des fonds Covid-19 pour lesquels sont indexés plus de 20 membres du gouvernement, avec en tête de peloton le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda ?

Comment se fait-il qu’en même temps l’information sur la situation de la pandémie n’est plus rendue publique, comme cela était le cas chaque fois dans certains médias par le personnel du Minsanté ? En même temps, à supposer que l’on parle de la maîtrise de la pandémie, cela se ferait- elle comme par enchantement avec un bâton magique du jour au lendemain, ou simplement ce qui était entrepris à l’ ’’ancien Orca’’ n’était qu’une entreprise criminelle, quitte à marcher sur les cadavres des Camerounais, avec l’onction du gouvernement pour justifier les prêts consentis par le pays auprès des bailleurs des fonds pour la raison de la cause ?

Des questions et des questions encore qui devraient conduire à plusieurs champs de réflexion.

Certains témoignages sensibles venant d’ailleurs ajouter de l’eau dans le moulin des personnes qui ne cessent de penser que la plupart de morts enregistrées et mises au passif de cette pandémie au Cameroun, se justifieraient autrement. En attendant d’en savoir davantage.

