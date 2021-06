CAMEROUN :: FINEXS voyages à fond contre le Covid avec ses bus anti-covid :: CAMEROON

Déjà plus d’un an et plus que corona a fait surface changeant ainsi les habitudes et comportements de vie partout dans le monde. Depuis son entrée sur le territoire Camerounais, le gouvernement tente bien que mal de faire face à ce virus qui se trouve être un cruel meurtrier. Ainsi on est passé à l’adoption et au respects de plusieurs mesures barrières au point d’interdire les pleins lors des transports interurbains. Même si cette interdiction a été levée il y’a longtemps, l’agence de voyage FINEXS Voyages reste soucieux de la bonne santé de ses passagers. Le géant du transport interurbain au Cameroun met donc sur la route des bus Anti Covid-19.

Des bus bien équipés qui prendront la route

Fabriqués par Volvo le géant Suédois et technologiquement équipés par Swedish Machinery et Trucks (SMT), ces bus anti covid-19 sont parfaitement préparés pour effectuer au moins deux voyages par jour. En effet, son partenaire dont le but réside sur les prestations de services après-vente, fournit à la clientèle les pièces de rechange ainsi que la main d’œuvre qualifiée. Il dispose des équipes d’interventions mobiles toujours prêtes à agir.

Vraiment des bus Anti covid-19

Ne contenant que 49 places, il y’a vraiment une bonne séparation entre les passagers. Ces bus présentent tous les éléments pour appliquer le respect des mesures barrières. Effectivement, ils sont équipés des rideaux de séparation et d’individualisation des sièges, de cubitenaires de gel hydro alcoolique, des masques. Ainsi que tout ce pouvant assurer la sécurité des passagers. Sans oublier que ces bus sont climatisés. Une climatisation anti-aérole et de purification de l’air ambiant qui met à l’aise les passagers.

Le 29 juin 2021 entrera dans l’histoire

C’est une première au Cameroun. C’est vraiment inédit. Ce 29 juin dès 8h marquera le début effectif de ces bus anti covid-19. Le jour où ils sont lancés dans le grand bain. Le voyage inaugural aura lieu dès 8h ce 29 juin à Douala et à Yaoundé il est prévu pour 14h. les réservations à Douala se font au 696 600 824 et à Yaoundé au 696 608 141. La first national express of safety (FINEXS) peut se réjouir d’avoir montré la route aux autres. Car la sécurité des passagers avant tout. L’histoire s’écrit, elle est écrite par FINEXS Voyages.