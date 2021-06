MONDE ENTIER :: L’Euro 2020 PROMET UN GRAND FOOTBALL SUR STARTIMES :: WORLD

L’Euro 2020 débute enfin vendredi avec un match alléchant, Italie-Turquie. Puis, la phase de groupes offrira encore plus de grand football avec des rencontres tels que Belgique-Russie ou Angleterre-Croatie rien que durant le premier week-end du tournoi. Tous les matchs de l’Euro sont diffusés en direct sur StarTimes.

Même si leur dernière rencontre date de 2018, les fans anglais ont un compte à régler avec la Croatie.

Durant la dernière Coupe du monde, l’équipe de Luka Modric a battu les Anglais 2-1 à Moscou, privant ainsi les Trois lions de leur première finale de Coupe du monde depuis 1966.

Quand les deux équipes joueront leur premier match de l’Euro 2020 dimanche à Wembley, ce sera avec des effectifs presque entièrement renouvelés.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a lancé un processus de renouvellement de l’équipe et fait appel à une jeune garde talentueuse, Jude Bellingham, Jadon Sancho, Phil Foden ou encore BukayoSako.

Favori du tournoi, l’Angleterre a gagné son dernier match de préparation contre la Roumanie 1-0 grâce à un but de Marcus Rashford.

La Croatie a de son côté perdu son dernier match 1-0 à Bruxelles contre l’équipe numéro un au classement FIFA, la Belgique.

Le capitaine anglais Harry Kane a déclaré que son équipe n’avait pas la défaite de la Coupe du monde en tête. « C’est un match qui fait mal. C’est un match que nous voulions gagner et nous voulions aller en finale de la Coupe du monde mais ça ne se passe pas toujours comme vous voulez.

« Mais (dimanche) c’est un match dans un grand tournoi et la Croatie est une grande équipe. Nous serons concentrés sur leur équipe et nous allons tenter d’arrêter leurs attaques et de prendre le ballon et de créer des occasions. »

Si la rencontre Angleterre-Croatie est l’un des matchs phare de ce premier tour, celle opposant la Belgique à la Russie à Saint-Pétersbourg est à ne pas manquer.

L’attaquant de l’Inter Milan RomeluLukaku a marqué le but de la victoire des Belges contre les Croates. Il est maintenant à 60 buts en 93 sélections.

Et il n’est pas le seul joueur sur lequel Roberto Martínez peut compter pour trouver le chemin des filets, Eden Hazard(107 sélections/32 buts) etDriesMerten (98 sélections/21 buts) sont aussi de l’effectif.

La forme de Hazard reste par contre incertaine, il a manqué la plupart de la saison pour blessure et n’est pas revenu à son meilleur niveau.

L’Euro 2020 débute vendredi au StadioOlimpico de Rome avec le match Italie-Turquie.

L’Italie est sur une trajectoire ascendante, sa victoire 4-0 contre la République tchèque vendredi en est la preuve. Les buts ont été marqués par les vétérans Lorenzo Insigne etCiro Immobile, ainsi que par Domenico Berardi et le milieu de terrain NicolòBarella.

