CAMEROUN :: SEXE TAPE A DOUALA: LA COMICODI SAISIT LE DGSN ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE :: CAMEROON

Le Médiateur Universel Président de la Commission à Monsieur le Délégué Général à la sureté Nationale

Réf : 385/DINF/GE/0621

Objet : Demande d’ouverture d’une enquête sur des scènes obscènes mettant en vedette une jeune fille mineure, avec un homme de média ayant pignon sur rue, et par ailleurs le témoignage d’une autre jeune femme soutenant les accusations de harcèlement

Monsieur le Délégué Général

La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous présente ses compliments, et se fait un devoir, de solliciter votre précieuse autorité, à l’effet de diligenter une enquête aux fins de saisine de la justice, relativement à la circulation dans les réseaux sociaux depuis une semaine, d’images obscènes mettant en exergue une jeune fille mineure, et un professionnel des médias bien connu.

En effet à la suite de ces images qui ont profondément choqué l’opinion et continuent d’alimenter des polémiques, une autre jeune femme a versé dans le dossier, un témoignage suffisamment lourd et assez précis, pour conforter l’accusation.

C’est pourquoi, en préalable à toute mise en mouvement du système judiciaire proprement dit, votre prompte intervention s’avère indispensable.

Dans l’attente, croyez, Monsieur le Délégué Général, à l’assurance de ma haute et citoyenne considération./.

JC. SHANDA TONME

Copie : MINETAT/JUSTICE