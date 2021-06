CAMEROUN :: Un sexagénaire embarrasse le juge à Ekounou :: CAMEROON

Le 11 juin dernier au Tribunal de première instance d'Ekounou, les affaires se suivent et se ressemblent. La juge appelle des prévenus menottés et gardés par des éléments de la prison centrale.

Après les avoir identifiés, elle rend son verdict. Les peines vont de six mois à deux ans de prison ferme. Au moment de prononcer la sentence d'un homme accusé d'avoir volé une voiture, le juge lui demande de s'avancer. C'est avec étonnement que tout le monde voit se lever un vieil homme aux cheveux blanchis.

Embarrassée, la juge lui demande si c'est vraiment lui qui a volé une voiture quelques jours plus tôt. « Oui c'est moi. Je voulais juste rentrer au village », lui répond le sexagénaire. Après plusieurs minutes de réflexion, la juge lui confie qu'à cause de son âge avancé elle vient de lui enlever un an de prison. Délinquant primaire, il n'est donc condamné qu'à passer 12 mois en prison.