Lettre ouverte aux pasteurs de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun (UEBC) qui s'opposent à la mise en place d’une vraie paix et d’une vraie réconciliation dans l’Église

Chers Pasteurs,

Je vous écris aujourd'hui avec un profond respect pour votre vocation et votre engagement au service du Christ et de Son Église. Cependant, il est de mon devoir, en tant que membre du Corps du Christ, de vous interpeller sur un sujet crucial pour notre communion : la paix et la réconciliation véritable au sein de l'Église qui se réclame de Jésus.

Il est douloureux de constater que certains parmi vous, conscients ou non, s'opposent à la mise en place d’une véritable paix et d’une réconciliation durable.

Que ce soit par des attitudes inflexibles, des divisions entretenues ou des priorités mal orientées, cette opposition retarde l'accomplissement de la mission du Christ. Cette situation vous empêche de vivre pleinement l’amour du prochain, et affaiblit votre témoignage en tant qu’Église, lumière et sel de la terre.

1. L’appel du Christ à la paix

Rappelez-vous que le ministère que vous portez est fondé sur l’enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la Paix. Jésus nous a laissé un commandement essentiel : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés" (Jean 13:34).

Ce commandement ne peut être accompli sans une recherche active de la paix et de la réconciliation.

Vous ne pouvez pas proclamer l’Évangile tout en maintenant des divisions, des injustices, des blessures non cicatrisées et des conflits non résolus au sein du Corps du Christ.

2. La réconciliation est au cœur de l’Évangile

L'apôtre Paul nous rappelle que "Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même" (2 Corinthiens 5:19). Si Dieu a fait le premier pas vers la réconciliation avec l’humanité, vous, ses serviteurs, devriez être les premiers artisans de réconciliation au sein de l’Église. La division et le conflit ne font que défigurer le visage de l’Église, qui devrait être un reflet de la réconciliation offerte par le Christ à l’humanité.

3. Le danger des luttes de pouvoir et des intérêts personnels

Il est possible que certains d'entre vous, peut-être sans le réaliser, se laissent guider par des luttes de pouvoir, des ambitions personnelles démesurées au détriment du reste ou des différends doctrinaux qui éloignent de la paix et de l’unité. Je vous invite à un examen de conscience sincère. Posez-vous de vraies questions!

En tant que bergers selon l'ordre christologique, que devriez-vous rechercher en premier : la gloire de Dieu et l’avancement de son Royaume, ou la défense de vos propres positions ?

Vous êtes appelés à être serviteurs, et non seigneurs sur le troupeau (1 Pierre 5:3). Le Christ Lui-même s’est humilié, devenant serviteur pour nous tous (Philippiens 2:5-7).

4. L'urgence de la réconciliation

L’UEBC traverse des temps difficiles où les divisions internes affaiblissent votre témoignage et donnent au monde une image de vous qui ne reflète pas la paix, l’amour et l’unité du Christ. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les blessures causées par des querelles, des désaccords mal gérés et des injustices perpétrées au sein de votre union d'Eglises. Refuser d’instaurer une véritable réconciliation, c’est tourner le dos à l’Évangile. Et c'est dire de vous :

Ils ne sont pas à l'image du maître qu'est le Seigneur Jésus-Christ.

5. La puissance de la repentance et du pardon

Il est temps de déclencher le véritable processus de repentance au sein de l'UEBC et d’encourager ses membres à se repentir de leurs torts les uns envers les autres, et de pardonner.

"Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur" (1 Jean 4:20).

La repentance et le pardon sont au cœur de la vie chrétienne, et c’est là que commence la réconciliation.

Alors, Messieurs les Pasteurs, vous qui aspirez à de hautes responsabilités, vous devez être des modèles en matière de pardon et de réconciliation. Vous devez soigner votre image, encourageant ainsi vos brebis à faire de même.

6. Appel à l’action

Je vous exhorte donc à vous engager pleinement dans la recherche de la paix et de la réconciliation. Non pas une paix superficielle ou temporaire, mais une paix authentique qui provient de cœurs transformés par l’amour du Christ.

Que chaque conflit, chaque division, soit l’occasion de glorifier Dieu en cherchant activement des solutions basées sur le pardon, le dialogue sincère, et la justice restauratrice.

Conclusion

Chers pasteurs, je vous prie de réfléchir profondément à ces paroles. Vous avez tous une responsabilité collective envers l’Église, envers vos frères et sœurs, et surtout envers Dieu. Ne laissez pas les divisions ou les conflits continuer à vous éloigner du véritable message de l’Évangile.

Il est temps d’agir pour instaurer la vraie paix et la vraie réconciliation au sein de votre union d'Eglises.

Que l'Esprit Saint vous guide et vous accorde la sagesse et la force nécessaires pour conduire l'Église vers l’unité et la réconciliation, pour la gloire de Dieu.

Avec respect et prière,

Pasteur Christian Paul MBENDE NGANDO

Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF) 47 rue de Clichy 75009 Paris