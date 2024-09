Le Gouvernement Camerounais accueillera le navire- Hôpital Chinois « Peace Ark » au Port de Douala :: CAMEROON

C'est une initiative portée par le Chef de l'État Camerounais Son Excellence Paul Biya qui en a donné de « très hautes instructions » dans un communiqué radio presse en date du 20 septembre dernier.

Du 7 au 14 octobre 2024 , plusieurs services médicaux seront offerts gratuitement aux populations parmi lesquelles des « opérations chirurgicales, maladies infectieuses et chroniques, pédiatrie, soins dentaires et buccodentaire, ophtalmologie , orthopédie et gynécologue obstétrique » rapporte le document signé du Ministre délégué en charge de la Défense Joseph Beti Assomo .

Pour profiter de ces soins gratuits, l'enregistrement est actuellement en cours dans certains structures sanitaires de la ville de Douala : Hôpital Militaire de Région N° 2, Hôpital Général, Hôpital Laquintinie, Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique. Les populations doivent ainsi saisir cette opportunité que met le président Paul Biya à leur disposition qui vise à garantir la santé pour ses nombreux compatriotes .

À PROPOS DU NAVIRE - HÔPITAL PEACE ARK

Le navire- hôpital "Peace Ark" de la marine de l'armée populaire de libération ( APL) chinoise est le premier navire- hôpital océanique standard , conçu et construit en chine . Plus de 100 personnes travaillent à bord de cet hôpital maritime qui comprend dix- sept services cliniques et cinq services de diagnostic auxiliaire. "Peace Ark" a déjà visité 45 pays, plus de 290 000 personnes auraient bénéficié depuis 2018 des services médicaux fournis par ce navire chinois d'après les informations publiées sur le site web "xinhua".